Vrouw ramt auto’s in Almkerk

Twee auto's in de kreukels in Almkerk (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

Op de Kerkstraat in Almkerk is een ernstig ongeluk gebeurd. Een vrouw reed daar met volle vaart tegen een andere auto. De bestuurder van die andere auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Janneke Bosch Geschreven door

Bij een supermarkt een paar honderd meter terug raakte de vrouw ook al twee auto’s met haar wagen. Daarna is ze in de Kerkstraat dus op volle snelheid tegen een derde auto aangereden. Vermoedelijk is de vrouw onwel geworden achter het stuur.

Traumahelikopter

Er is een traumahelikopter geland. Het slachtoffer dat geraakt werd, is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Ook de vrouw is naar het ziekenhuis gebracht om nagekeken te worden.

De Kerkstraat is tijdelijk afgesloten voor onderzoek.