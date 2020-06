Vlammen uit het dak bij woningbrand in Uden

Bij een woningbrand aan de Schepenhoek in Uden sloegen de vlammen dinsdagmiddag uit het dak. Beide bewoners van het huis wisten ongedeerd, op verschroeide haren na, naar buiten te komen.

Verschroeide haren

Haar man is nog naar boven gegaan. Volgens een buurtbewoonster heeft hij een muziekcollectie op zolder staan. Maar het vuur was al te heftig om nog wat te kunnen doen. Met verschroeide haren kwam hij weer beneden. Hij is nagekeken in een ambulance, maar raakte niet gewond.