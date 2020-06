Coronanieuws: Protestbriefjes tegen deur stadhuis Breda

Foto: Erald van der Aa vergroot

In Breda is er onvrede over de coronamaatregelen. Tegen de deur van het stadhuis zijn briefjes geplakt en bloemen gelegd om aandacht te vragen voor maatregelen rond de anderhalvemeter-samenleving. In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis.

Peter de Bekker & Youssef Zerrouk Geschreven door

De horeca en de entertainmentsector demonstreren dinsdag op het Malieveld in Den Haag tegen de coronabeperkingen.

Het RIVM maakte zondag 98 nieuwe coronabesmettingen bekend.

In Europa zijn tot dusver meer dan 2,5 miljoen infecties geregistreerd.

12.06

Het Duitse vliegveld Weeze, net over de grens bij Venray, is weer in bedrijf. De eerste passagiersvlucht vertrok afgelopen zondag naar Malaga, na een onderbreking van negentig dagen wegens de coronacrisis.

Vanaf 2 juli wordt het aantal vluchten uitgebreid. Dan verzorgen luchtvaartmaatschappijen Corendon en Ryanair 54 vluchten naar 26 bestemmingen per week, ongeveer de helft van het aantal vluchten vergeleken met de zomer van 2019. De bestemmingen zijn onder meer Málaga, Rhodos, Antalya en Rome.

12.05

De digitale tentoonstelling Corona in de Stad van het Amsterdam Museum heeft in ruim een maand tijd 50.000 bezoekers getrokken. De expositie, die nog altijd groter wordt, laat zien hoe mensen het coronavirus en de bijbehorende maatregelen beleven. Het museum kreeg veel respons op de oproep aan Amsterdammers en liefhebbers van de hoofdstad een persoonlijke ervaring uit deze tijd in te sturen.

Na de opening van de tentoonstelling, die te zien is op www.coronaindestad.nl, door burgemeester Femke Halsema, kreeg het museum 1245 foto's, video's, tekeningen, columns, magazines, brieven, gedichten en liederen. Het gaat om zowel leuke, mooie en grappige inzendingen als om verdrietige, hartverwarmende en serieuze, aldus de culturele instelling.

12.00

De horeca en de entertainmentsector demonstreren dinsdag op het Malieveld in Den Haag. Ze vinden de coronabeperkingen waar ze aan moeten voldoen te streng. Daarom willen ze tussen 16.00 en 21.00 uur van zich laten horen. Over de opzet van het protest overleggen ze met de gemeente.

De organisatoren hebben aan de gemeente laten weten dat ze ongeveer duizend deelnemers verwachten. Het gaat om dj's, licht- en geluidsbedrijven, festivalorganisatoren, boekingsbureaus, catering en circussen, maar ook om mensen die graag naar de kroeg of een festival gaan.

De horeca wil onder meer dat de 1,5 meterregel minder streng wordt toegepast. "Geen directe boetes maar overleg en eerst waarschuwen bij overtredingen", zeggen de organisatoren. Ze willen ook dat festivals weer worden toegestaan. Daarnaast vragen ze om meer steun voor horeca en artiesten.

11.55

De president-directeur van de NS, Roger van Boxtel, verwacht dat het Outbreak Management Team (OMT) volgende week het advies zal geven dat er weer meer met de trein gereisd kan worden. "We gaan die kant op", zei hij maandag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

"Ik hoop echt dat we vanaf volgende week het signaal krijgen dat u weer vertrouwd met de trein kunt." De volksgezondheid blijft volgens Van Boxtel leidend, maar hij ziet steeds meer ruimte om te reizen. "Het aantal opnames blijft dalen. Het gaat de goede kant op."

10.15

Op de deur van het stadhuis in Breda zijn briefjes geplakt en bloemen gelegd als protest tegen de coronamaatregelen. Er is onvrede over dat het protest dat gisteren gepland stond op het Malieveld in den Haag werd verboden door de veiligheidsregio. Volgens de schrijvers van de briefjes wordt de Grondwet overtreden.

09.35

Er zijn opnieuw twee nertsenbedrijven besmet met het coronavirus. Ditmaal gaat het om bedrijven in Gemert-Bakel. Een in De Mortel en een in Gemert zelf. Beide bedrijven worden vandaag nog geruimd. Met deze twee bedrijven staat de teller op besmette fokkerijen in de provincie op 15. In Limburg zijn er twee.

07.31

Consumenten geven door de coronacrisis veel minder geld uit. In april was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sprake van de grootste daling van de binnenlandse consumptie ooit. Op jaarbasis daalden de bestedingen met ruim zeventien procent.

05.33

De opening van de Europese grenzen voor toeristen, aan de vooravond van de start van zomervakanties in veel landen, kan niet voorkomen dat de sector dit jaar harde klappen oploopt. Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, blijkt uit berekeningen van de internationale toerismekoepel WTTC. Ook Nederland ontsnapt volgens analisten niet aan de sombere trend. Gerekend wordt op een daling van het aantal toeristen met vijftig procent.

04.52

Bijna vier procent van de CNV-leden is door de werkgever gevraagd een deel van het salaris in te leveren vanwege de coronacrisis. Dat komt naar voren na een peiling van CNV onder 1600 leden. Met name bedrijven met meer dan 250 werknemers vragen om een loonoffer. Bij een groot deel - 41 procent - kondigde de werkgever dit zonder overleg aan.

04.14

Nederland lijkt geslaagd voor de grote versoepelingstest van drie weken. Het dagelijkse aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen blijft laag. Al zijn onderwijsbonden bezorgd over het gebrekkige zicht op corona op scholen, schrijft het AD.

00.01

Normaal gesproken stijgt het aantal banen van werknemers in maart, zelfs tijdens crisisjaren, maar dit jaar noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek een daling. Er verdwenen vooral flexibele banen. Normaal gesproken stuwen de horeca en cultuursector de banengroei in maart. Maar dit jaar werden juist deze sectoren zwaar geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

