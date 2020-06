Politieagent rijdt voor de grap op bekende in

(Archieffoto) vergroot

Een Eindhovenaar heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag door de politie. Een agent zou doelbewust op hem (33) zijn ingereden in het voetgangersgebied van het centrum, zegt zijn advocaat Yannick Quint in het Eindhovens Dagblad. De man die aangifte doet is ‘een bekende van justitie’.

Volgens de pleiter heeft de politie gezegd dat het een vergissing was en dat het om ‘een geintje’ ging. De zaak ligt momenteel bij het Openbaar Ministerie die bekijkt wat er precies is gebeurd. De politie betreurt dat het is gebeurd, maar doet verder geen mededelingen.

Volgens de aangifte liepen de man en een neef tijdens koopavond begin mei op de Demer in Eindhoven toen een politiewagen voorbij kwam. Deze draaide bij de Piazza om, gaf plots gas en reed recht op hen af.

Toen de man aangifte wilde doen kreeg hij naar eigen zeggen te horen dat de agent de man voor iemand anders aanzag, met wie hij een geintje wilde uithalen. Excuses zijn niet gemaakt.