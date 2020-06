Twee meisjes (15 en 17) uit Deurne al drie weken vermist

De politie maakt zich zorgen over twee meisjes die sinds begin juni worden vermist. Het gaat om de 15-jarige Saloua Chemlal en 17-jarige Sharina Lemmens. Ze zijn weggelopen uit een instelling in Deurne.

Saloua wordt sinds 3 juni vermist, Sharina is twee dagen later voor het laatst gezien. Zij droeg toen een zwarte broek en zwart shirt. Ze had slippers aan. Verder heeft ze piercings in haar navel en tong. Op haar bovenbeen heeft ze een litteken in de vorm van een hartje.