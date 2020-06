Ziekenhuisdirecteur over coronatijd: "De reguliere zorg had niet zover stopgezet moeten worden"

ROAZ-voorzitter en ETZ-directeur Bart Berden. vergroot

Bestuursvoorzitter Bart Berden van het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis in Tilburg kijkt in het Omroep Brabant-programma Kraak terug op de coronacrisis. "We zijn tevreden hoe het is gegaan, maar het moet anders."

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Nog steeds wordt een deel van de zorg aan coronapatiënten besteed. Er liggen nog altijd patiënten op de ziekenhuisafdeling en in de IC. Maar meer bezorgdheid gaat uit naar de enorme wachtlijst. " dat gaan we dit jaar niet meer inhalen", zegt Berden. Dat gaat soms letterlijk over leven en dood. Maar er zijn meer zorgen: "Er zijn veel mensen die hier veel leed van ondervinden."

"Als er nu iets vervelends wordt gevonden, dan is de prognose ernstiger"

Een voorbeeld is darmscreening, dat heeft wekenlang stil gelegen. "Als er nu iets vervelends wordt gevonden, dan is de prognose ernstiger", aldus Berden. "Eén van onze oogartsen vertelde dat er mensen op de wachtlijst staan voor netvlies-loslating. Die wachtlijst resulteert erin dat hun zicht slechter wordt".

De reguliere zorg is aan het begin van de coronacrisis nagenoeg stilgelegd. Mensen werden opgeroepen om niet naar de huisarts of het ziekenhuis te komen met niet-levensbedreigende klachten. Dat zou Berden nu anders aanpakken. "Zoals we het nu gedaan hebben, is niet goed. Een volgende keer moet het echt anders."

"Als het nu weer gebeurt, zijn we beter voorbereid"

Maar dat is kijken met de wijsheid van achteraf. "Het kon toen niet anders", zegt de bestuursvoorzitter. "We zijn tevreden hoe het is gegaan, maar het moet anders." En die kans krijgt de zorg mogelijk nog, want ze verwachten een tweede uitbraak na alle versoepelingen. "Of dat ook een crisis wordt, is de vraag. Dat proberen we te voorkomen. Als het nu weer gebeurt zijn we in ieder geval beter voorbereid".

De zorg is compleet ontregeld geraakt door corona. Er wordt op hoog niveau gesproken om verbeteringen door te voeren. "Er ligt een taak bij huisartsen en burgers. Is alle zorg die zijn geven en krijgen nodig?" vraagt Berden zich hardop af. Maar bovenal moet de capaciteit omhoog: "er moeten meer mensen in de zorg aan het werk."