Ingestort dak Eindhoven wellicht genadeslag: 'Als dit niet gerepareerd kan worden, dan is het klaar'

Op het sportveld buiten is het zondag weer 'business as usual' bij Handboogvereniging OGIO in Eindhoven, tenminste in coronatijd. Buiten trainen de schutters alsof er het afgelopen weekend niets gebeurd is, terwijl het verenigingsgebouw achter hun flink gehavend is. In de nacht van vrijdag op zaterdag stortte het dak namelijk in, een catastrofe voor de vier verenigingen die er gehuisvest zijn.

De beheerder van het verenigingscomplex aan de Amazonenlaan in Eindhoven heeft puin geruimd en probeert te redden wat er te redden valt. Samen met de huurders zetten ze de schouders eronder en wordt gehoopt dat deze catastrofe niet het einde betekent voor hun geliefde sportverenigingen.

"Als dit niet gerepareerd kan worden, dan is het klaar en staan er vier verenigingen op straat."

"We hebben er twintig jaar voor gevochten met alle vrijwilligers", vertelt beheerder Sarina van Dalen. "Als dit niet gerepareerd kan worden, dan is het klaar en staan er vier verenigingen op straat."

Bekijk in de video hieronder hoe groot de ravage is en hoe de handboogvereniging hoopt te overleven:

