Hap! Man komt klem te zitten in 'hongerige' papiercontainer

Een man uit Nuenen is dinsdagavond met zijn onderarm klem komen te zetten in een papiercontainer. Dat gebeurde rond halfzeven aan Ter Warden.

In de nieuwbouwwijk tussen Nuenen en Lieshout staan gloednieuwe ondergrondse containers voor afval. Deze gaan met een pasje open en dicht. Toen de man zijn papier wilde weggooien, ging de klep ineens dicht en raakte de man bekneld.

Buurtbewoners probeerden de klep te openen met hun pasje, maar de container gaat pas weer open als de klep eerst helemaal dicht is geweest. De brandweer moest eraan te pas komen om de man te bevrijden. Hij werd vervolgens in een ambulance behandeld.

Klachten

Buurtbewoners klagen al langer steen en been over de nieuwe containers; een test van de gemeente. De containers gaan regelmatig überhaupt niet open en hebben vaak een storing. Bovendien passen er alleen kleine zakken afval in, waardoor buurtbewoners vaak op en neer moeten lopen.