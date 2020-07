'Hoofd van Brabantse afdeling extreem-rechtse NVU infiltreerde voor politie en AIVD'

Richard Prein, het hoofd van de Brabantse afdeling van de extreem-rechtse Nederlandse Volks-Unie (NVU) was 2,5 jaar infiltrant van de politie. Dat schrijft NRC woensdag.

De afdeling in Brabant is belangrijk voor de partij. De NVU roerde zich vooral na de fatale overval op juwelier Goldies in Deurne. Naast zijn positie als ‘kringleider’ in Brabant, was Prein ook de rechterhand van partijleider Constant Kusters.