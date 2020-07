Dagenlang in een chimpanseekooi in Thailand: Edwin uit Breda heeft doel behaald

Edwin zat vrijwillig in een kooi om geld in te zamelen. vergroot

Het is ‘m gelukt: de uit Breda afkomstige Edwin Wiek (54) heeft 25.000 euro ingezameld door zichzelf in een chimpanseekooi op te sluiten in Thailand. De uiteindelijk teller staat op 26780 euro. Wiek sloot zichzelf vrijdag op om geld in te zamelen voor gevangen wilde dieren in het land.

Ron Vorstermans Geschreven door

Wiek zat dagenlang opgesloten in dezelfde kooi als waar de chimpansee Canoe 32 jaar lang in gevangen zat. Na vier dagen en drie nachten, rond maandagmiddag Nederlandse tijd, moest hij de kooi weer uit, want het doel bleek ruim behaald. Wiek liep meteen naar Canoe toe. "Ik heb mijn excuses aan hem aan geboden voor alle jaren dat hij in die kooi heeft gezeten."

Wachten op privacy instellingen...

Naar eigen zeggen had Wiek nog wel even 'door kunnen pakken'. "Ik dacht, ik kan nog wel een nacht of twee. Zeker als het financieel de moeite waard was geweest. Elke cent die je in deze tijd bijeen kan sprokkelen is mooi meegenomen." Toch is Wiek blij dat hij weer een nacht in zijn eigen bed heeft kunnen slapen. "Vooral vanwege mijn knieën en rug. Die hadden de rust echt nodig. Ik werd vanochtend wakker en ik kon bijna niet op mijn benen staan.”

Bredanaar gooide het roer om

De Bredanaar vertrok in 1989 naar Thailand en had er een modefabriek, maar gooide het roer om na een zwaar verkeersongeluk en werd dierenbeschermer. Met zijn stichting Wildlife Friends, vangt hij allerlei dieren op die slachtoffer worden van illegale handel of andere misstanden. Het gaat om onder meer apen, olifanten, krokodillen en beren.

LEES OOK:

Dierenbeschermer Edwin Wiek uit Breda enige tijd in Thailand vastgezeten