Tasers, boksbeugels, veel harddrugs en merkkleding, tip over dealen in een huis levert veel op

Er werd onder meer een taser gevonden in het huis van de man (Archieffoto). vergroot

In een huis in de Pieter Stastokstraat in Oosterhout heeft de politie maandagavond onder meer drugs en verschillende wapens gevonden. In een tas werden boksbeugels, tasers en pepperspray gevonden. De bewoner van het huis, een man, is aangehouden.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De politie kreeg maandag een tip van een anoniemde melder. Die vertelde dat in een huis aan de Pieter Stastokstraat drugs gedeald werden en dat er wapens lagen. Naar aanleiding van die melding, ging de politie rond kwart voor zeven 's avonds het huis binnen, om op zoek te gaan naar de wapens.

Boksbeugels en tasers

De bewoner van het huis gaf de politie zelf de tas met boksbeugels en tasers. Toen de agenten verder op zoek gingen in het huis vonden ze ook grote hoeveelheden harddrugs. Ook lag er een flink bedrag in contant geld en vond de politie dure kledingstukken.

Alle spullen zijn in beslag genomen en de man is meegenomen voor verhoor en verder onderzoek.