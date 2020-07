Coronanieuws: 'Coronapatiënten die thuisbleven herstellen moeizamer'

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. (foto: Karin Kamp) vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Er is een verband gevonden tussen de slechte luchtkwaliteit en het aantal coronapatiënten in Brabant.

Het aantal werklozen in Nederland is in juni aanzienlijk - met 74.000 - gestegen ten opzichte van mei, meldt het CBS.

In Brabant zijn sinds vorige week dinsdag 57 nieuwe coronabesmettingen gemeld, zo blijkt uit de wekelijkse RIVM-cijfers.

08.03

"In de eerste maanden van de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen in Brabant relatief sterk toe. Eind juni 2020 daalde het aantal WW-uitkeringen echter licht, vergeleken met de vorige maand", aldus het UWV in een persbericht. Eind juni 2020 telde Brabant 44.800 WW-uitkeringen, maar in mei 2020 waren dat er 45.400. Dat is een lichte daling van één procent.

07.33

Coronapatiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, lijken moeizamer te herstellen dan de opgenomen patiënten. Dat zeggen longartsen in een enquête van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) . Zij zien op dit moment in de polikliniek veel ex-coronapatiënten met ademhalingsproblemen en vermoeidheid.

06.42

Het aantal werklozen in Nederland is in juni met 74.000 gestegen tot een totaal van 404.000. Daarmee had 4,3 procent van de beroepsbevolking geen werk, meldt het CBS. Het werkloosheidscijfer is daarmee aanzienlijk gestegen ten opzichte van mei, toen nog 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder werk zat. Vooral onder jongeren slaat de crisis toe. In de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar steeg de werkloosheid van 9,7 procent tot 10,7 procent.

04.00

Er bestaat een fundamenteel verband tussen pandemieën - zoals de huidige coronacrisis - en ons op dieren gebaseerde voedselsysteem, dat bovendien vaak over het hoofd wordt gezien. Het Food & Pandemics Report van ProVeg wijst het houden van dieren in de industriële landbouw aan als de meest riskante menselijke activiteit in relatie tot pandemieën, en roept op tot spoedige hervorming van het wereldwijde voedselsysteem om toekomstige ziekte-uitbraken te voorkomen.

01.59

Nederland krijgt de komende maanden te maken met een golf aan reorganisaties en ontslagen. Het is daarbij onontkoombaar dat de werkloosheid snel oploopt. Politiek, werkgevers en vakbonden zetten in op een derde steunpakket waarbij meer ingezet wordt op omscholing. Dat zeggen economen, vakbonden en branches in De Telegraaf.