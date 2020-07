Sam (25) mag zijn Amerikaanse vriendin binnen twee weken in armen sluiten: ‘Geschreeuwd van geluk'

Sam en Devin mogen elkaar weer bijna zien. vergroot

Hij was de hoop al een beetje verloren. Sam heeft zijn Amerikaanse vriendin Devin al zeven maanden niet gezien door de coronacrisis en het leek nog veel langer te gaan duren. Maar donderdag kwam het verlossende woord van de minister: vanaf 27 juli mogen geliefden uit het buitenland weer naar hun partner in Nederland reizen en dus mag Sam zijn vriendin binnenkort alweer in de armen sluiten.

Rebecca Seunis Geschreven door

“Ik was bijna aan het schreeuwen van blijdschap toen ik het hoorde. Ik heb natuurlijk meteen mijn vriendin gebeld en zij was ook super blij. Daarna zijn we meteen naar vliegtickets gaan zoeken”, vertelt de Eindhovense Sam van Raaij.

De twee love birds laten er geen gras over groeien: Devin wil zo snel mogelijk naar Nederland komen, hopelijk meteen rond 27 juli al. “De tickets zijn wel iets duurder nu, maar we hebben flink wat bespaard de afgelopen maanden. Normaal gesproken zien we elkaar elke drie maanden. We hadden twee bezoeken gepland staan die niet doorgingen door de lockdown", vertelt de blije Sam.

Minister Ferd Grapperhaus maakte het nieuws donderdagmiddag bekend en schreef op Twitter: ‘Menselijkheid is in tijden van corona misschien wel extra belangrijk. Door alle berichten die ik heb ontvangen, heb ik besloten een aangepaste regeling voor geliefden in een langeafstandsrelatie in te voeren.’

Wachten op privacy instellingen...

Sam vindt het fijn dat de minister nu toch een uitzondering maakt. “Ik had het eigenlijk niet meer verwacht. Afgelopen vrijdag hoorden we nog dat ze de regel niet gingen veranderen. We zijn echt heel blij met dit nieuws en we zijn iedereen die zich hiervoor heeft ingezet heel dankbaar."

Voorwaarden

Er zijn wel wat voorwaarden gesteld aan het bezoek van Devin aan Sam (en alle andere koppels in langeafstandrelaties). Zo moeten ze aantonen dat ze een 'duurzame relatie' hebben van minimaal drie maanden waarbij ze elkaar regelmatig gezien hebben. Dat is voor Sam en Devin geen probleem: ze gingen in 2018 samen op roadtrip, vierden samen Kerst in Nederland en bezochten elkaar nog een flink aantal keer in de afgelopen 2,5 jaar.

Daarnaast is er het 'dringende advies' dat het stel bij aankomst twee weken in thuisquarantaine gaat, omdat de Verenigde Staten onder 'code oranje' vallen. Maar aangezien de twee elkaar zeven maanden niet gezien hebben, vinden ze dat vanzelfsprekend geen probleem.