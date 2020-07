Campagne artsen voor aandacht slechte luchtkwaliteit: 'Roofmoordenaar in Brabant'

Ignas van Bebber. (Foto: Jan Burgmans) vergroot

Een aantal artsen start in september een landelijke campagne om aandacht te vragen voor de enorme vervuiling van de lucht en de gevolgen hiervan voor onze gezondheid. Dit bijvoorbeeld in gebieden met intensieve veehouderij, zoals Oost-Brabant. Oncologisch chirurg Ignas van Bebber van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch lichtte de campagne zondag in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant toe. "We accepteren met ons beleid van ontkennen en negeren dat mensen eerder dood gaan."

De nu aangekondigde campagne is een initiatief van het Artsenforum Gezondheid Natuur en milieu, opgericht door Van Bebber. Het gaat volgens hem om een landelijke campagne op onder meer radio en televisie. Want het verband tussen de slechte luchtkwaliteit en het eerder overlijden van mensen kan volgens hem niet langer worden ontkend.

'Het maakt ons ziek'

Minder dieren is volgens Van Bebber de enige manier waarop het leefmilieu in gebieden met intensieve veehouderij geleidelijk weer kan herstellen. "We moeten met z'n allen anders gaan eten. En nu écht stoppen met de intensieve veehouderij", is de boodschap van de oncologisch chirurg. "In de gebieden met intensieve veehouderij is de luchtkwaliteit zó slecht, dat dat rechtstreeks gevolgen heeft voor onze longen. Het maakt ons ziek", lichtte hij in een uitgebreider gesprek met Omroep Brabant toe.

"We plegen op dit moment roofmoord op ons milieu en daarmee op onszelf. Ik zie het in de praktijk, aan de achteruitgang van de longen van mensen die in het ziekenhuis komen. De slechte luchtkwaliteit is echt een roofmoordenaar in Brabant, maar ook daarbuiten."

'Ik heb maar één belang'

De arts geeft aan te snappen dat boeren het momenteel moeilijk hebben. En hij begrijpt dat ze actievoeren. "Ze vechten voor hun belangen. Maar ik heb maar één belang: de gezondheid van iedereen. Ook die van boeren." Dat het RIVM nu heeft aangekondigd het verband tussen corona en luchtvervuiling te gaan onderzoeken, noemt Van Bebber zondag onnodig. Het zorgt wat hem betreft voor nog meer vertraging.

"Het ziekmakend effect van een slechte luchtkwaliteit is duidelijk. Onderzoeken hebben het al aangetoond", geeft hij aan. Waarbij hij onder meer verwijst naar een recent Brits onderzoek waarin een verband wordt gelegd tussen luchtverontreiniging en het aantal coronapatiënten.

Bekijk hier heel het gesprek met oncologisch chirurg Ignas van Bebber in KRAAK.

