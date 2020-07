Foto: Kevin Kanters, SQ Vision. Foto: SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Kevin Kanters, SQ Vision.

Een jonge automobilist is zondag goed weggekomen bij een verkeersongeval op de Schaijkseweg in Zeeland. Hij ramde in een flauwe bocht een boom en kwam ongeveer 50 meter verderop tot stilstand. Het motorblok kwam in de naastgelegen sloot terecht.

De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.