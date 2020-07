Coronanieuws: aantal patiënten in het ziekenhuis zakt naar laagste niveau sinds begin maart

(foto: Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

Het RIVM meldde dinsdag 1329 nieuwe coronapatiënten sinds vorige week dinsdag, tegenover 987 de week ervoor.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment dertien coronapatiënten opgenomen.

Het Outbreak Management Team komt woensdag met een advies over het breder inzetten en eventueel verplichten van mondkapjes.

16.45

De voorzitters van veiligheidsregio's zijn verdeeld over een landelijke of lokale mondkapjesplicht. Op het Utrechtse provinciehuis praten de burgemeesters woensdag over de mogelijkheid zo'n draagplicht in te voeren, nadat het Outbreak Management Team hier al een advies over uitbracht.

Ook minister Tamara van Ark (Medische Zorg) schuift aan bij het overleg. Eensgezindheid onder de burgemeesters is niet het belangrijkste punt voor de bewindsvrouw. "Wat ik vooral van belang vind is dat we met elkaar het virus klein krijgen. Dat is in de eerste golf gelukt en met de oplevingen die er nu zijn moet het ook lukken. In de ene regio is het anders dan in de andere regio, maar het is wel van belang dat we met elkaar samen het virus beteugelen."

16.20

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is gezakt naar het laagste niveau sinds begin maart. In totaal behandelen ziekenhuizen nu nog 80 mensen vanwege het virus. Van hen liggen 17 op de intensive care (ic) en 63 op een verpleegafdeling, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op dinsdag werden 19 patiënten op een ic behandeld en 77 op een verpleegafdeling, bij elkaar dus 96. Het aantal schommelt sinds begin juli rond de honderd.

14.20

De Europese Unie stelt vanaf begin augustus het coronamedicijn remdesivir beschikbaar aan de 27 EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie heeft hiervoor dinsdag een eerste contract ter waarde van 63 miljoen euro gesloten met de Amerikaanse farmaceut Gilead. Met deze eerste levering van het middel met de merknaam Veklury kunnen ongeveer 30.000 patiënten met ernstige Covid-19-symptomen worden behandeld. De Europese Commissie zorgt voor een eerlijke verdeling, daarbij geadviseerd door het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

12.46

RKC Waalwijk is inmiddels begonnen met de eerste training.

11.17

De Veiligheidsregio Zeeland zal vooralsnog niet individueel besluiten tot een regionale mondkapjesplicht. Alleen als er een landelijke plicht komt, gaat Zeeland daarin mee. Dat zei een woordvoerster woensdag. "Er komt geen mondkapjesplicht als dat niet landelijk wordt bepaald."

10.03

De burgemeester van Den Bosch heeft een boodschap aan moslims die het Offerfeest gaan vieren.

09.18

Mensen die kort geleden een coronatest bij de GGD lieten doen en het virus niet bleken te hebben, hebben langer op de uitslag moeten wachten dan de bedoeling is. Dat kwam door een technische storing. Mensen die wel corona hadden, kregen wel op tijd bericht. Dat zegt de GGD. De storing werd maandag aan het einde van de dag ontdekt. 7300 mensen, die eind vorige week en in het weekeinde werden getest, hebben daardoor langer dan 48 uur moeten wachten. Het streven is om alle uitslagen binnen die tijd door te geven.

05.52

Crisismanagers en interim-bestuurders verwachten een druk najaar, als bedrijven in moeilijkheden komen doordat steunmaatregelen en betaalpauzes van banken aflopen. Dat schrijft het FD.

Hoewel de eerste klussen zich al mondjesmaat aandienen, zal het verwoestende effect van de coronacrisis vooral in het derde en vooral het vierde kwartaal zichtbaar worden, voorspellen herstructureringsexperts.

04.19

Op drukke plekken in Nederland wordt een verplichting ingesteld om mondkapjes te dragen. Dat voorspelt de Belgische viroloog Marc van Ranst in een interview met het AD. "Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie daar niet aan. Tenzij je een complete lockdown wilt."

Het Nederlandse kabinet liet dinsdagavond weten vooralsnog niet voor een landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte te kiezen.

03.30

Het Outbreak Management Team, een groep experts die het kabinet adviseren, komt woensdag met een advies over het breder inzetten en eventueel verplichten van mondkapjes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De voorzitters van de veiligheidsregio's en minister voor Medische Zorg Tamara van Ark zullen zich over het advies buigen.

Na afloop geven de bewindsvrouw en de voorzitter van het veiligheidsberaad, Hubert Bruls, een toelichting op de vergadering.

02.00

Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus ligt vijftig tot honderd procent hoger dan de officiële cijfers van het RIVM. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat woensdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gepubliceerd. Het CBS vergelijkt het aantal doden van de afgelopen periode met het gemiddelde aantal sterfgevallen voor de coronacrisis en komt zo tot de hogere cijfers.

01.00

Slachthuizen verwerkten het afgelopen kwartaal minder kalveren en varkens vanwege de uitbraak van het coronavirus. Meerdere slachterijen hadden te maken met uitbraken onder het personeel. Bovendien daalde de vraag naar vlees in binnen- en buitenland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

01.00

Na de versoepeling van de coronamaatregelen zijn er in juni weer meer migranten naar Nederland gekomen. Nog steeds ligt het aantal mensen dat hiernaartoe komt een kwart lager dan in dezelfde maand vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In april en mei droeg migratie nog amper bij aan de bevolkingsgroei. Maar in juni lag het aantal mensen dat naar Nederland verhuisde 1300 hoger dan het aantal mensen dat naar het buitenland vertrok.