Coronanieuws: 366 nieuwe besmettingen, PvdA wil debat over extra maatregelen

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Aan de stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd komt geen eind: inmiddels zijn ruim achttien miljoen infecties geregistreerd.

Zondag gaan mensen opnieuw de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen.

Volgens het corona-dashboard zijn er sinds zaterdag 366 nieuwe coronabesmettingen bij gekomen, waarvan 61 in Brabant.

21.29

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft drie horecazaken en een sportkantine in Rotterdam per direct voor twee weken gesloten. In de cafés en de kantine zijn ondanks verschillende waarschuwingen de coronamaatregelen niet nageleefd.

Het gaat om bar en restaurant Noah aan de Wijnhaven, Karaokebar Fame aan de Nieuwe Binnenweg, café Lebbink aan de Bergse Dorpsstraat en de sportkantine op Sportpark Vreelust.

21.00

PvdA-leider Lodewijk Asscher is "zeer bezorgd" om het snel oplopende aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus. Hij wil dat de Tweede Kamer terugkeert van zomerreces om daar al komende woensdag een debat over te voeren.

Asscher verwijt het kabinet een "gebrekkige regie". Gemeenten zijn hun eigen beleid gaan bepalen met een "onoverzichtelijke lappendeken aan regels" tot gevolg. De richtlijnen voor vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden vindt de PvdA-voorman bovendien veel te vrijblijvend.

De situatie is volgens Asscher "te urgent om te wachten tot 12 augustus". Op die datum staat in de Tweede Kamer een commissievergadering op de agenda over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

19.50

De GGD gaat onaangekondigde controles uitvoeren tijdens de gezondheidschecks die medewerkers van Van Rooi Meat invullen voordat ze in de slachterij aan het werk gaan.

19.30

Verslagen zitten ze aan een tafel in de achtertuin: de vriendengroep die zaterdag een groot feest voor zo'n honderd man gaf achter een loods aan de Groeneweg in Hoogerheide. Tot hun schrik werd het verjaardagsfeest stilgelegd door de politie.

"We hebben met de beste bedoelingen een zo veilig mogelijk feest proberen te organiseren, maar achteraf gezien hadden we het beter niet kunnen doen," verzuchten ze.

18.01

In de afgelopen 24 uur zijn 366 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er flink minder dan gisteren, toen lag dat aantal op 431. Dat meldt het coronadashboard van de Rijksoverheid.

In de regio Midden-en West-Brabant telden de gezondheidsautoriteiten 42 nieuwe besmettingen tegen 33 in het voorgaande etmaal.

17.20

Medewerkers van slachterij Van Rooi Meat uit Helmond zeggen dat ze de afgelopen twee maanden met coronaklachten hebben doorgewerkt. Ze durven niet te melden dat ze klachten hebben of ziek zijn, uit angst hun baan te verliezen. Dat schrijft de NOS zondag na het spreken van acht medewerkers.

Een aantal werknemers verklaarde dat ze de instructie kregen om te liegen. Ze zeggen dat een leidinggevende van het bedrijf hun opdroeg bij de vraag of ze ziek zijn 'nee' aan te kruisen op gezondheidsverklaringen. Sommigen vulden uit eigen beweging de gezondheidsverklaring verkeerd in, uit vrees dat ze bij klachten nooit meer terug hoefden te komen.

17.15

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is de afgelopen 24 uur gedaald van 22 naar 21. Op de verpleegafdelingen liggen zeventig besmette mensen, drie meer dan de dag ervoor. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

16.50

In Enschede is ophef ontstaan over het aantal mensen bij een carmeeting zaterdag bij de ijsbaan. Dagblad Tubantia schrijft dat er op het hoogtepunt vijfhonderd autos en dus al gauw duizend mensen waren bij de bijeenkomst waar werd gepronkt met opgevoerde en omgebouwde (race)autos.

Burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen is volgens RTV Oost onaangenaam verrast door het illegale evenement. "Dit willen we niet en al helemaal niet in tijden van corona waar ik onlangs juist strenger toezicht heb afgekondigd", aldus de burgemeester in een e-mail aan de gemeenteraad waaruit de omroep citeert.

15.00

Burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen is 'onaangenaam verrast' door een carmeeting die zaterdagavond werd gehouden op het parkeerterrein voor de ijsbaan in Enschede. Dat schrijft hij volgens RTV Oost aan de gemeenteraad. De burgemeester kondigt in een mail aan de raad een onderzoek aan.

Volgens de burgemeester ging het om een illegaal evenement. Van het strengere toezicht is volgens Van Veldhuizen hier niets terechtgekomen. "Ik heb reeds met de politie contact gehad met het verzoek om grondige uitleg naast de informatie die we als gemeente zelf naar boven halen."

14.33

Er zijn sinds gisteren in Nederland 366 mensen positief getest op corona. Dit blijkt uit de dagelijkse update via het zogenoemde corona-dashboard op basis van de cijfers van het RIVM. Volgens het dashboard zijn sinds gisteren zes mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. En ook is er in de afgelopen 24 uur één coronapatiënt overleden. Zaterdag kwamen er volgens het dashboard nog 431 nieuwe besmettingen bij in Nederland.

In onze provincie zijn in de afgelopen 24 uur 61 mensen positief getest op corona. Zuid-Holland spant met 185 nieuwe besmettingen de kroon. Het corona-dashboard meldt voor Brabant geen nieuwe ziekenhuisopnamen. Wel overleed er één coronapatiënt.



13.37

Enkele tientallen mensen hebben zich zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de coronaregels. Ook in Groningen en Enschede kwamen betogers bijeen. In Groningen ging het om zo'n tweehonderd mensen, in Enschede volgens RTV Oost om circa veertig.

12.50

Een verjaardagsfeest in Hoogerheide met zo'n 125 bezoekers is zaterdagavond door de politie stilgelegd. Volgens een woordvoerder van de politie waren er te veel mensen aanwezig om de anderhalve meter afstand te waarborgen. Ook stond de muziek te hard.

12.18

Het reisadvies voor Sint-Maarten is zondag aangepast. Het is van geel naar oranje gegaan, waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken niet-noodzakelijke reizen afraadt. Reden voor de aanpassing is de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen.

11.21

Aan boord van een KLM-vliegtuig brak afgelopen week een grote vechtpartij uit. Een dronken passagier zou geweigerd hebben een mondkapje te dragen, waar dit wel verplicht is aan boord van KLM-vluchten. Beelden van de vechtpartij die daarop ontstond zijn online gezet. Daarop is te zien hoe rake klappen uitgedeeld worden in de cabine van het toestel. Twee mannen zijn aangehouden. Volgens een KLM-woordvoerder is de veiligheid niet in gevaar geweest.

07.35

Aan de stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd komt geen eind. In een paar dagen kwamen er weer een miljoen bij. Inmiddels zijn sinds de corona-uitbraak ruim achttien miljoen infecties geregistreerd. Van de personen die besmet raakten, zijn er ongeveer 689.000 overleden. Meer dan 11,3 miljoen zijn weer hersteld.

03.30

Opnieuw gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zo is er zondagmiddag een protest op de Drafbaan in het Stadspark in Groningen. Ook komen er betogers naar het Museumplein in Amsterdam en staat er een actie gepland in Enschede. De actievoerders zijn onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving als gevolg van het coronavirus en willen geen verplichting om mondkapjes te dragen.