Onderzoek naar het water van de Asterdplas kan nog dagen duren

Zwemmers kunnen ook de komende dagen nog niet terecht in de Asterdplas in Breda. Zaterdagmiddag werd de plas afgesloten met een rood-wit lint. Zwemmers werden door beveiligers weggestuurd. Zaterdag meldden buurtbewoners dat het water plotseling veel troebeler was geworden.

Er werden watermonsters genomen. Eerder zei de gemeente dat de uitslag daarvan zondag al zou komen, maar het gaat langer duren.

"Collega's hebben afgelopen zaterdag watermonsters van de Asterdplas genomen. Deze worden nu in het laboratorium onderzocht en in de loop van de week krijgen we de resultaten. Dan kijken we samen met gemeente en de provincie naar de kwaliteit van het zwemwater", meldt waterschap Brabantse Delta.

Meerdere onderzoeken

Een woordvoerder van het waterschap zegt dat er verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. "Van een deel van die onderzoeken hebben we de resultaten al, maar van andere nog niet. We willen alles uitsluiten, dus doen we meer onderzoeken en duurt het langer."

