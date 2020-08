Brabant een meer dan redelijk alternatief voor vakantiegangers die het dichtbij huis zoeken

Wachten op privacy instellingen... De alternatieve camping in Sint Oedenrode (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2

“Tilburg heeft meer te bieden dan mensen denken en Brabant sowieso ook.” Het zou zomaar een nieuwe slogan kunnen zijn van VisitBrabant, de vrijetijdsorganisatie in onze provincie. Het was echter een uitspraak van een toerist die ‘noodgedwongen’ in Brabant vakantie aan het vieren is en dat met alle plezier doet.

Een rondje langs een aantal plekken in onze provincie waar vakantiegangers dicht bij huis een alternatieve bestemming hebben gevonden, leert dat Brabant het nodige in huis heeft en dat je ook zonder een duur all-inclusiveverblijf heerlijk kunt relaxen.

Opperbest vermaak op stadscamping

Een gezin uit Bladel had weliswaar niet zulke plannen, maar wel andere intenties. Wist zij veel dat de kans op besmetting met het COVID-19-virus in Antwerpen en de Ardennen deze zomer zo groot zou zijn? In Tilburg lopen de toeristen uit de Kempen blijkbaar minder risico, waarom zouden ze anders hun tenten hebben opgeslagen in de Spoorzone? De kinderen vonden het wel jammer, want een andere taal en een ander land geven hen meer een vakantiegevoel, zo vertellen ze. Toch weten ook zij zich opperbest te vermaken op de stadscamping.

Code Brabants bont

In Sint Oedenrode is het ook goed toeven, zelfs als je eigenlijk je zinnen had gezet op een verblijf met caravan en camper in Kroatië, Frankrijk of Spanje. Maar ook in de gemeente Meierijstad kun je hiermee terecht, in de achtertuin van Frank Hulsen, een zelfbenoemde campingbaas. Familieleden uit Rotterdam en Oosterhout voelden zich er van harte welkom. Ze namen probleemloos genoegen met het wat klein uitgevallen terras en het iets minder groot zwembad dan een doorsnee vakantiepark te bieden heeft. Maar alles beter dan een gebied met code oranje opzoeken: het Brabants bont is zo gek nog niet. En in ieder geval, althans tegenwoordig, minder coronagevoelig dan tal van andere gebieden in Europa.

Elders in 'Rooi' zocht een uit Zutphen afkomstige Ier zijn vakantiegeluk op een boerderij. Deze Declan de Grote had eigenlijk zijn zinnen gezet op een vakantie in zijn vaderland, maar ook die viel in het water. De Ier heeft duidelijk vrede met deze ‘staycation’: “Er is hier nog zoveel te ontdekken, het is net zo mooi. Heb zelfs een hert gespot."