Coronanieuws: vijftien patiënten in Brabantse ziekenhuizen, mogelijk streep door introductieweken

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rond de coronacrisis.

Ron Vorstermans Geschreven door

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn op dit moment vijftien mensen opgenomen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld, vijf liggen op de ic.

De afgelopen 24 uur zijn er 426 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

22.30

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld over het vermoedelijke voornemen van het kabinet om de introductieweken voor studenten af te gelasten. “Het is logisch dat er scherpe maatregelen gelden. Maar studenten moeten kennis kunnen maken met elkaar en de opleiding", zegt Freya Chiappino, vicevoorzitter van de LSVb. “Studenten en onderwijsinstellingen zijn al tijden aan de slag om de introductie op een veilige manier te organiseren. Het is dan ook enorm vervelend dat het nu niet door mag gaan. Opleidingen moeten op een veilige manier een introductie kunnen organiseren.”

21.40

De introductieweken voor studenten kunnen hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. Het kabinet vreest dat bij deze evenementen de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd en overweegt daarom serieus er een stokje voor te steken. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Een definitief besluit valt bij een ingelast overleg van de meest betrokken ministers donderdagmiddag. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven na afloop een persconferentie.

19.30

In verzorgingscentrum De Donk in Ulvenhout zijn drie mensen besmet met het coronavirus. Twee van de bewoners zijn elders opgenomen. Surplus, waar De Donk onder valt, houdt een coronadashboard bij van alle coronagevallen in hun zorgcentra. De Donk is de enige locatie waar besmettingen zijn geconstateerd.

19.00

Donderdag en vrijdag opent in Bergen op Zoom een mobiele coronateststraat voor bezoekers van de El Feth Moskee Bergen op Zoom. Dat hebben gemeente en GGD besloten, nu er tientallen nieuwe besmettingen zijn onder moskeegangers, schrijft BNdeStem. De moskee aan de Wattweg sloot afgelopen weekend al uit voorzorg de deuren.

18.30

Warenhuisketen De Bijenkorf schrapt vanwege het coronavirus 35 banen op het hoofdkantoor. Daar zijn nu nog ongeveer 450 arbeidsplaatsen. Dat doet het bedrijf vanwege de langetermijneffecten van de coronacrisis, waarbij consumenten onder meer vaker online winkelen, geeft De Bijenkorf aan.

17.00

Voorzitter John Jorritsma van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost wil dat bestuurders optreden tegen mensen die de coronaregels aan hun laars lappen. "Dit is niet het moment om de teugels te laten vieren", stelt Jorritsma woensdag in een appèl aan bestuurders in de regio rond Eindhoven en Helmond.

"Indien u constateert dat de maatregelen in ernstige mate en/of bij herhaling met voeten worden getreden, dan vraag ik u om uw verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en hiertegen op te treden", schrijft Jorritsma.

16.00

Er worden veel meer mondkapjes verkocht. Webwinkel Koopjedeal krijgt momenteel 600 tot 700 orders per dag binnen voor mondkapjes. Een maand geleden kreeg het bedrijf soms maar twintig bestellingen op een dag.

Bol.com zag begin juli opeens al toename van 107 procent in verkoop van dergelijke maskertjes en in de week daarna nog eens een stijging van 25 procent. De combinatie Kruidvat en Trekpleister zag de verkoop begin juli ook flink toenemen, toen 20 procent ten opzichte van de weken ervoor. "De oorzaak hiervan zien wij vooral in de vraag van mensen die op vakantie gaan en goed voorbereid willen zijn en natuurlijk in de verplichting op het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer", aldus een woordvoerder.

15.40

Het College in Den Bosch wil voor 100.000 euro garant staan om de activiteiten van het Bossche Zomertheater door te kunnen laten gaan. Ze doet dat om vertier te kunnen blijven bieden aan de Bosschenaren, ook als de inkomsten tegen zouden vallen. Naast het Zomertheater staat op de Pettelaarse Schans ook de hele zomer lang het Smakenrad.

14.46

De afgelopen 24 uur zijn 426 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 59 minder dan dinsdag. Toen lag dit aantal op 485. Dat blijkt uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het aantal ziekenhuisopnames is over heel Nederland met tien gestegen.

13.02

De speler van vv UNA die vorige week vrijdag voor het duel met PSV positief testte op het coronavirus, is coronavrij. Dat blijkt uit de nieuwe test die de club afgelopen weekend heeft gedaan bij de gehele eerste selectie. “Natuurlijk zijn we opgelucht. We kunnen weer gewoon gaan voetballen.”

11.57

Overkoepelende brancheorganisatie GGD GHOR zegt dat risicovol gedrag de oorzaak is van de recente toename in besmettingen. "Feestjes en sociale ontmoetingen thuis en in horeca waarin de 1,5 meter niet wordt aangehouden; niet in isolatie of quarantaine willen gaan; contacten verzwijgen tijdens het bron- en contactonderzoek. GGD-medewerkers zien het vaker langs komen in hun dagelijkse praktijk", aldus de GGD GHOR.

11.30

De eurozone kan in het derde kwartaal rekenen op een economisch herstel van 12,8 procent. Dat meldt kredietverzekeraar Euler Hermes op basis van onderzoek. Duitsland is volgens de verzekeraar duidelijk koploper in het herstel, en ook Nederland behoort tot de kopgroep. "De lockdown in Duitsland was kort en beperkt en de steunmaatregelen het meest vergaand", zegt risicodirecteur Johan Geeroms.

"Ook kreeg de particuliere consumptie in Duitsland een boost door de btw-verlaging en de kinderbijslagbonus die meteen zijn ingevoerd." Vorige week werd bekend dat de economie van Duitsland in de afgelopen periode met meer dan 10 procent is gekrompen.

09.46

Wachten op privacy instellingen...

09.28

De Bredase kermissen in het Ginneken en Ulvenhout, die normaliter in augustus plaatsvinden, gaan niet door. Volgens de gemeente is het te lastig om bepaalde aanpassingen te doen en staat de gezondheid en veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop. Daarnaast bleek vergunningaanvraag voor de twee kermissen niet tijdig mogelijk, aldus de gemeente.

08.00

Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus is de 700.000 voorbij. Er sterft gemiddeld iedere 15 seconden iemand aan Covid-19, becijferde persbureau Reuters. De Verenigde Staten, Brazilië en Mexico hebben het hoogste aantal sterfgevallen gemeld. Het virus stak eind vorig jaar de kop op in China en verspreidde zich in enkele maanden over de wereld.

De Verenigde Staten en Latijns-Amerika zijn momenteel de voornaamste coronabrandhaarden. Daar hebben de autoriteiten grote moeite om de uitbraak van het virus onder controle te krijgen.

07.00

Het aantal vacatures in het Nederlandse bedrijfsleven is afgelopen maand verder aangetrokken. Vooral naar timmerlieden, verkopers en verpleegkundigen bestond veel vraag bij werkgevers, meldt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers. In juni was ook al sprake van herstel na een forse afname in de voorgaande maanden als gevolg van de coronacrisis.

"Het herstel op de vacaturemarkt zet verder door", constateert Arjan Vissers, die bij Indeed Benelux verantwoordelijk is voor de strategie. "De zwaarst getroffen sectoren blijven door de coronamaatregelen nog steeds achter als het gaat om het aantrekken van nieuwe werknemers, maar de eerste stap voorwaarts is gemaakt. Daarbij heeft de vakantieperiode en het feit dat veel mensen binnen Nederland op vakantie gaan een positieve invloed op deze cijfers."

06.00

De Olympische Spelen van Tokio die vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus naar volgend jaar zijn uitgesteld, gaan dan sowieso door, zegt de chef van het Japanse organisatiecomitÚ. Toshiro Muto zegt tegen The Financial Times dat dit ook het geval zal zijn als de coronapandemie dan nog niet is bezworen. 'Ik weet niet wat de status van corona-infecties volgende zomer zal zijn", aldus Muto, "maar de kans dat het virus tot het verleden behoort, is niet erg groot".