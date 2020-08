Wachten op privacy instellingen... Politie zoekt naar de man (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man bedreigt mensen in Eindhovense Aldi met bijl en kan ondanks massale politie-inzet ontkomen

Tientallen agenten zochten donderdagavond in Eindhoven naar een man met een bijl. Zeker vijftien politieauto's waren op pad en er werden politiehonden en een helikopter ingezet om de man te vinden. De man had eerder op de avond mensen met de bijl bedreigd bij een Aldi-filiaal in Eindhoven.

Rond negen uur 's avonds had de man met het wapen gezwaaid in de supermarkt. Ook bedreigde hij mensen, waarna hij in een auto wegreed.

Achtervolging

De politie achterhaalde het kenteken van de auto ging naar hem op zoek. Toen zijn auto later op de avond werd gezien, werd de achtervolging ingezet. Die eindigde op de Oirschotsedijk. Daar werd de auto in de berm klemgereden, maar de man wist ervandoor te gaan en te voet een maisveld in te vluchten.

(foto: SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Er werd met man en macht naar hem gezocht. Er werd een gebied rond de Oirschotsedijk afgezet, maar ondanks alle inzet moest de politie rond middernacht bekennen dat de man was verdwenen. "Wij blijven uitkijken naar hem."