Café 't Keteltje in Breda waar met corona besmette vrouw werkte gaat weer open

Café 't Keteltje (foto: Google Street View). vergroot

Café 't Keteltje gaat vrijdagavond weer open. Eigenaar Etiënne van Boxtel is negatief getest op het coronavirus. Hij sloot afgelopen dinsdag zijn zaak omdat er afgelopen weekend een vrouw in de bar had gewerkt die besmet bleek te zijn.

Ook de rest van het personeel van het café aan de Bredase Vismarktstraat bleek niet besmet met het coronavirus. Van Boxtel zelf kon pas donderdag terecht voor een test. Die bleek dus negatief en hetzelfde geldt voor enkele klanten die zich hebben laten testen. De zaak gaat daarom vrijdagavond om acht uur weer open.

'Geen coronahaard'

"We zijn in ieder geval geen coronahaard", zei de eigenaar eerder opgelucht. ’t Keteltje ging afgelopen weekend open na een verbouwing die enkele maanden duurder en die duurder uitpakte dan was gepland.

Van Boxtel: “Het water staat me aan de lippen. Het blijft overigens raar dat niemand mij heeft opgedragen de zaak te sluiten nadat het positieve geval bekend was geworden. Mijn werkneemster heeft zich overigens geen moment ziek gevoeld.”