‘t Keteltje na coronabesmetting ‘misschien wel het veiligste café van Breda’

De eigenaar van 't Keteltje. (Foto: Eva de Schipper). vergroot

“Als je dan toch naar een kroeg gaat in Breda, kun je het beste hier naartoe gaan,” aldus een clubje meiden. Hun stamkroeg ‘t Keteltje is weer open en daar zijn ze maar wat blij mee. Eigenaar Etiënne van Boxsel maakt zich daarentegen grote zorgen om zijn kroeg, die hij na 38 jaar van zijn vader overnam.

Na een paar bewogen dagen opent ‘t Keteltje, een knusse kroeg aan de Vismarktstraat, haar deuren weer. De eerste, veelal jonge, gasten zijn blij voor eigenaar Etiënne van Boxsel. “Hé maat! Da’s lang geleden. Het ziet er goed uit heur!”, zegt een man van begin twintig enthousiast.

Maandag kreeg een medewerkster te horen dat ze besmet was met corona, vanaf dinsdag was de zaak op eigen initiatief dicht.

Geschrokken

Er hangt vrijdagavond een gezellige, ontspannen sfeer in de kroeg. Maar Van Boxsel is allesbehalve ontspannen. “We zijn echt enorm geschrokken en hebben meteen actie ondernomen. Het personeel is getest en alle stamgasten heb ik zelf benaderd. Het merendeel heeft zichzelf meteen laten testen.”

Achteraf vraagt de kastelein zich af of ie er goed aan heeft gedaan om zo eerlijk en transparant te handelen. “Een goede naam is moeilijk om te maken, maar ook zo weer verdwenen. Er was hier één coronapatiënt en alleen daar wordt naar gekeken.”

'Lullig'

De 24-jarige Lieke vindt het heel oneerlijk dat ‘t Keteltje slecht in het nieuws is gekomen. “Het is wel lullig. Ik kom ook in andere kroegen in Breda waar er makkelijk ook iemand besmet zou kunnen zijn. Maar niet iedereen is daar eerlijk over. Niet zo eerlijk als Etienne.”

Van Boxsel snapt nog steeds niet waarom hij niets heeft gehoord van de gemeente. “Ik heb van niemand het te horen gekregen dat ik dicht moest. Helemaal niets. Ik ben op eigen initiatief dichtgegaan en heb maatregelen genomen.”

“Als je dan naar een kroeg gaat in Breda, kun je het beste hier naartoe gaan", stelt één van de stamgasten. “Dan weet je zeker dat het veilig is. Hier is tenminste iedereen getest.”