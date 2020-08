Inwoners Hoogerheide al uren zonder water

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Het is bloedheet, maar in Hoogerheide zit een deel van de inwoners al uren zonder water. Rond vijf uur brak de waterleiding bij de KLM-laan en dat probleem is nog niet verhopen.

Malini Witlox Geschreven door

Later ging ook de gasleiding in de straat nog kapot.

De reparatie gaat moeizaam. De verwachting is nu dat de gasleiding rond 21. 00 uur gerepareerd is, de waterleiding rond 23.00 uur. Er is een watertappunt ingericht in Laan Olieslagers.

Onduidelijk is wat de oorzaak is van de breuken.

Wachten op privacy instellingen...