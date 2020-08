Politieke partij tegen de anderhalvemeter-maatschappij: 'Stem van het volk'

Laurens Meijer in zijn horecazaak Moeke in Enschede (foto: ANP). vergroot

Horecaondernemer Laurens Meijer is betrokken bij de oprichting van een nieuwe landelijke politieke partij. Volgens de Bredanaar komt de stem van het volk meer terug in de partij, dan bij de bestaande politieke partijen. “Het wordt heel revolutionair”, zegt hij tegen Omroep Brabant.

De op te richten partij moet in maart 2021 meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar het is volgens Meijer uitgesloten dat we hem als parlementariër terugzien in Den Haag.

Speerpunten van de partij zijn volgens de horecagrootmacht ‘de grondwet en de democratie’. “Die worden nu met handen en voeten getreden”, zegt Meijer. Hij doelt daarmee op coronamaatregelen zoals het verplicht anderhalve meter afstand houden en de coronawet waar politiek Den Haag zich na de zomer over buigt.

'Het wordt heel revolutionair'

Bij de partij in oprichting moet volgens Meijer ‘de stem van het volk’ meer invloed krijgen dan in de huidige politiek. “Nu geef je iemand met je stem een volmacht voor vier jaar. Dat moet anders. Het wordt geen rebelse partij, maar wel een met een andere manier van werken. Het wordt heel revolutionair, een volledig nieuw systeem.” Meer informatie, zoals hoe de partij vorm moet krijgen, de naam, andere betrokkenen en standpunten wil Meijer nu nog niet onthullen.

Meijer is met vijftig cafés en vijftien Burger Kings een van de grootste, zo niet de grootste, horecaondernemer in het land. Daarvan staat een flink aantal in onze provincie, zoals ’t Hart van Breda aan de Grote Markt. De gedwongen horecasluiting heeft hem financieel hard geraakt.

Veiligheidsregio wilde Meijer aanspreken

Toen horecazaken in april op last van het kabinet nog dicht waren, kondigde hij eigenhandig heropening aan. De Veiligheidsregio Brabant-Noord wilde hem laten aanspreken op de oproep, om te voorkomen dat 'er groter gehoor aan gegeven wordt'. Dat blijkt uit een intern document dat in handen is van Omroep Brabant. Contact met de veiligheidsregio is er volgens Meijer echter niet geweest.

Meijer vond de financiële compensatie van de overheid aan ondernemers te mager. Volgens hem heeft Den Haag beloftes geschonden om 90 procent van het salaris van medewerkers te betalen en gaat het in werkelijkheid om 65 procent. Mede om die reden is zijn vertrouwen in de politiek de laatste maanden verdampt. Minister Wouter Koolmees stelde tijdens de presentatie van deze zogenoemde NOW-regeling overigens dat de overheid tot een maximum van 90 procent van de loonkosten zou vergoeden.

Meijer is nu nog VVD-lid

Meijer is fel tegenstander van de anderhalvemeter-maatschappij en werd tijdens een demonstratie daartegen door de politie opgepakt. Dat gebeurde in juni op het Malieveld in Den Haag. Meijer is momenteel nog VVD-lid, maar is dat naar eigen zeggen niet lang meer. “Je wordt keer op keer besodemieterd met lulverhalen over steunmaatregelen. Ik ben er helemaal klaar mee.”

