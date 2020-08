Luchtverkeersleiders Eindhoven verdienen bijna vier keer minder dan andere luchtverkeersleiders

Het tekort aan luchtverkeersleiders zorgde voor vertraagde vluchten op Eindhoven Airport (foto: Omroep Brabant). vergroot

Het enorme verschil in salaris zorgt dat er te weinig militaire luchtverkeersleiders zijn. Dat zegt militaire vakbond AFMP. “Je zet een militaire verkeersleider in een ruimte met iemand van de civiele tak”, zegt Ron Segers van vakbond AFMP. “De civiele staat met een Porsche voor de deur en de militair met een Kia.”

Afgelopen vrijdag ging het mis op Eindhoven Airport. De militaire luchtverkeersleiding regelt vanuit Schiphol het vliegverkeer van Eindhoven Airport. Een medewerker meldde zich ziek. Ook zijn vervanger bleek ziek thuis te zijn waardoor er de hele ochtend geen vliegverkeer mogelijk was.

“Dit is geen probleem van de laatste tijd”, zegt Ron Segers van militaire vakbond AFMP. “Sinds 2015 escaleert dit al. Toen was er al een groot tekort. De luchtmacht probeert hier al jaren iets aan te doen, maar ze krijgen de mensen niet.”

Ziek door personeelstekort

Segers is er duidelijk over. De ziekte van de luchtverkeersleider afgelopen vrijdag komt vooral door het tekort van personeel. “Als jij constant werk- en rusttijdenregelingen niet naleeft en mensen geen verlof kunnen nemen of van huis weer teruggeroepen worden dan worden mensen uiteindelijk ziek.”

De luchtverkeersleiders die voor Eindhoven Airport werken zijn in dienst van defensie. Bij de civiele tak, Luchtverkeersleiding Nederland, zijn de salarissen volgens Segers veel hoger. “Als je van school afkomt en je wilt verkeersleider worden dan ga je naar Schiphol, want daar verdien je drie tot vier keer zoveel dan als je bij de luchtmacht werkt’, zegt de vakbondsman. “Met de salarissen bij Defensie staan ze altijd achteraan als het om nieuwe mensen gaat.”

'Iedereen moet hetzelfde loon krijgen'

Dat de salarisverschillen enorm zijn bleek al uit een onderzoek uit 2018 waar de NOS over publiceerde. Zo verdient een ervaren luchtverkeersleider bij de luchtmacht maximaal 4025 euro bruto per maand. Voor dezelfde functie betaalt de LVNL al 5424 euro als aanvangssalaris en dat kan oplopen tot 11.335 euro bruto per maand. Een assistent verdient zelfs vier keer zoveel.

De oplossing voor dit probleem is om de militaire tak van de luchtverkeersleiding onder te brengen bij Luchtverkeersleiding Nederland. Iedereen heeft dan dezelfde arbeidsvoorwaarden. “Maar dat is voor Defensie wel heel kostbaar”, zegt Segers. Dit moet in 2023 gebeuren, maar volgens de vakbondsman is dit nog niet helemaal zeker. “Al maanden zit ik te wachten op een opdracht vanuit het ministerie om dit in gang te zetten. Zij moeten de opdracht geven zodat alles kan worden ondergebracht bij Luchtverkeersleiding Nederland. Die opdracht komt maar niet los.”

