Gezondheid van oma Dieni achteruit door hitte in hospice: kleinkinderen zamelen geld in voor airco

Foto: Omroep Brabant vergroot

De 79-jarige oma Dieni ligt sinds twee weken in een hospice in Tilburg. Door de extreme temperaturen van afgelopen week gaat haar gezondheid snel achteruit. Kleindochters Tiffany en Melani maken zich zorgen en willen snel airco’s voor hun oma en andere mensen in de hospice. Daarom zijn ze een crowdfundingsactie begonnen.

Het inzamelen van het geld gaat bijzonder hard. De actie heeft na achttien uur al 3200 euro opgeleverd. Hierdoor kunnen ze nu al de eerste airco bestellen voor hun oma. "Maar we willen graag mobiele airco’s voor alle kamers."

In de video zie je hoe oma Dieni erbij ligt en vertellen de kleindochters over haar gezondheid:

Wachten op privacy instellingen...

Op de tweede verdieping ligt oma Dieni. "Het is daar heel erg warm. Te warm’’, zegt Melani. "Het loopt op tot 32 graden’’, vult Tiffany aan. De twee kleindochters willen benadrukken dat ze de verzorgers niets kwalijk nemen. "De zorg is echt helemaal top. Ze doen er echt alles aan om het zo fijn mogelijk te maken.’’ Daarom willen ze, als er genoeg geld binnenkomt, ook een airco aanschaffen voor de verzorgers.

Het idee voor een inzamelingsactie ontstond dinsdagavond. "Mijn man kwam met het idee van een crowdfunding", vertelt Tiffany. "Een supergoed idee. Gewoon doen."

Tiffany en Melani hadden niet verwacht dat de actie zo goed zou gaan. "Ik had zo’n vijfhonderd euro verwacht en niet dat het zo zou gaan ontploffen. Ongelofelijk dat er zoveel mensen aan ons denken en doneren."

Probleem is gebouw

Ook bij de hospice vinden ze het heel bijzonder en ‘keitof’. Jolanda van Halsteren is manager van hospice De Sporen en snapt de actie heel goed. "Het is gewoon heel erg warm op de bovenste verdieping."

Van Halsteren ziet een opstapeling van problemen waardoor het de afgelopen dagen extreem warm is binnen. "Het probleem is het gebouw. De eerste verdieping kunnen we koel houden. Maar de tweede verdieping met het platte dak lukt niet." Daar komt volgens de manager bij dat de temperaturen van de afgelopen dagen wel heel extreem zijn en ze kunnen ’s avonds niet zomaar alle ramen open zetten vanwege de kwetsbare groep die er verblijft.

Kippenvel

Er komt wel een oplossing weet Van Halsteren te vertellen. Maar die duurt nog drie jaar. "We zijn bezig met nieuwbouwplannen. Er komt een nieuwe hospice in Tilburg met klimaatbeheersing."

Nieuwbouw komt voor oma Dieni en andere bewoners te laat. Maar de crowdfundingsactie zorgt voor de oplossing. De eerste airco wordt dus al besteld. Volgens de kleindochters vindt oma het geweldig. "Ik krijg er helemaal kippenvel van", glimlacht Melani. "Oma is zo’n goed mens. Ze heeft echt alles over voor anderen. Ze verdient dit gewoon."