Coronanieuws: reizigers kunnen zich laten testen op Schiphol

De hoofdpunten:

De Tweede Kamer staat niet te juichen voor het opleggen van een quarantaineplicht aan mensen van wie uit bron- en contactonderzoek naar voren komt dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus.

Minister Hugo de Jonge neemt 'enkele weken' de tijd om nog over de verplichting na te denken. Veiligheidsregio's willen juist dat de plicht er snel komt.

Het RIVM heeft een half miljoen extra griepvaccins ingekocht, omdat er komende winter meer belangstelling voor de griepprik wordt verwacht.

Reizigers kunnen zich vanaf donderdagochtend 10.00 uur na landing op Schiphol laten testen.

11.40

De anderhalvemeter-samenleving zorgt voor creativiteit. Zo zet deze trouwambtenaar een bijzonder verlengstuk in bij een bruiloft.

11.30

Op Terschelling is donderdagochtend een tijdelijke locatie voor coronatests in gebruik genomen. Ongeveer vijftig mensen hebben zich al gemeld bij een kerkgebouw in het dorp Midsland. Ze hoeven geen afspraak te maken voor de test. De testlocatie is bedoeld voor jongeren die op de nabijgelegen camping Appelhof verblijven en milde coronaklachten hebben.

11.12

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen uit Oss is meer dan verontwaardigd. PVV-voorman Geert Wilders wilde hoofdelijk stemmen over een voorstel voor salarisverhoging voor zorgwerknemers, maar daarvoor waren niet meer genoeg Kamerleden aanwezig. Kamerleden van de coalitie zouden bewust het gebouw hebben verlaten om de stemming zo tegen te houden. "Een hele laffe actie. Na het mooie applaus voor de zorg door heel Nederland, verdienen onze zorgverleners ook een structureel betere waardering."

11.08

In attractiepark de Efteling wordt op dit moment getest met kuchschermen, zo melden Eftelingfans op Twitter. Doel is uiteraard om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

11.00

Een nieuw hoofdstuk in de supermarktrel in Twentse Noord-Deurningen. De politie grijpt op dit moment in. Ondanks een verbod van de veiligheidsregio had eigenaar Raymond Berning de supermarkt om 8.00 uur 's ochtends toch geopend. Kort daarna sloot hij de zaak weer. Hij opende vervolgens echter weer een Pickup Point. Daarom grijpt de politie nu in, zo schrijft het AD.

11.00

De exploitant van supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen heeft donderdagochtend omstreeks 10.00 uur alsnog zijn zaak gesloten. Hij wil het conflict dat hij met de veiligheidsregio heeft over coronamaatregelen niet op de spits drijven.

Ondanks een verbod van de veiligheidsregio had eigenaar Raymond Berning de supermarkt om 8.00 uur 's ochtends toch geopend. De veiligheidsregio had Berning woensdag per brief laten weten dat hij zijn zaak vanaf donderdag gesloten moet houden totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels.

10.10

Meer dan 4000 mensen hebben een testafspraak gemaakt via Coronatest.nl. Volgens de GGD is de lancering van de website goed verlopen. Dat schrijft de NOS. De site is sinds woensdagochtend tien uur online.

08.50

De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn verwacht dat er snel een vaccin tegen het coronavirus komt. Dat zei hij donderdag in een interview met televisiezender ZDF. "Ik ben optimistisch dat er in de komende maanden, maar zeker volgend jaar, een vaccin kan zijn", aldus de minister. Spahn zei niet in welke maand hij het vaccin verwacht

08.19

Ondanks een verbod van de veiligheidsregio is supermarkt Berning in het Twentse Noord-Deurningen donderdagmorgen toch opengegaan. Tientallen mensen zijn naar de supermarkt gekomen als steunbetuiging aan supermarkteigenaar Raymond Berning. Een aantal sympathisanten is na het openen van de zaak direct boodschappen gaan doen. Berning zegt het slachtoffer te zijn van "incompetente boa's en kortzichtigheid van de veiligheidsregio".

08.05

Rabobank heeft in het eerste halfjaar een fiks lagere winst geboekt. De bank vulde ten opzichte van een jaar eerder zijn stroppenpot aan met ruim 1 miljard euro, vanwege verliezen die de bank voorziet op leningen die door de coronacrisis nooit worden terugbetaald.

In totaal omvat de stroppenpot van Rabobank nu 1,4 miljard euro. De voorziening voor mogelijke kredietverliezen had vorig jaar nog een omvang van ruim 400 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde mede door deze stap met 81 procent tot 227 miljoen euro.

07.00

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in juli gedaald. Vorige maand zijn er 27 bedrijven minder failliet verklaard dan in juni, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de gegevens van het CBS blijkt nadrukkelijk dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.

06.32

De bloedbank werkt aan een geneesmiddel dat mogelijk al vrij snel kan worden ingezet om kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen een corona-infectie. Als een klinische studie in oktober de werkzaamheid bevestigt, kan het middel worden ingezet. Sanquin Plasma Products beschikt over de eerste 3000 kilo plasma, rijk aan antistoffen tegen het virus.

Een ampul antistoffen uit het bloed van ex-coronapatiënten kan preventief of direct na een infectie met het virus als infuus worden toegediend om immuun te blijven.

03.30

De veiligheidsregio Twente heeft de eigenaar van een supermarkt in Noord-Deurningen woensdag per brief laten weten dat hij zijn zaak vanaf donderdag gesloten moet houden. Dit totdat de winkel is aangepast aan de geldende coronaregels. Als de winkel toch opengaat, neemt de veiligheidsregio maatregelen, zegt een woordvoerder.

Volgens de veiligheidsregio is de winkel op de Duitse grens al diverse malen gecontroleerd en zijn er meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Ook is al een boete opgelegd. Het is er volgens de veiligheidsregio gewoon echt te druk, vooral met Duitse klanten.

03.30

Rabobank presenteert donderdag zijn resultaten over het eerste halfjaar. Dan wordt duidelijk hoe de bank de eerste maanden van de coronacrisis is doorgekomen. Waarschijnlijk is sprake van een forse afname van het resultaat. In mei waarschuwde Rabobank al dat de winstgevendheid dit jaar hard geraakt zal worden door de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de economie.

03.30

De teststraat die bij Schiphol wordt ingericht om reizigers uit risicogebieden te testen op corona wordt donderdagochtend om tien uur in gebruik genomen. De maatregel werd vorige week door coronaminister Hugo de Jonge aangekondigd.

Medewerkers van GGD Kennemerland zullen reizigers uit risicogebieden daarnaartoe verwijzen. Een risicogebied is een land of regio met een code oranje of rood reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In de straat geldt het principe van vrijwilligheid omdat het juridisch niet haalbaar is mensen te dwingen.

03.29

De quarantaineplicht voor mensen die nauw contact hebben gehad met een coronapatiënt móet er komen. Dat stelt Hubert Bruls, namens de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's in Nederland in het AD. Wie de quarantaine ontloopt, moet een hoge boete kunnen krijgen. Minister Hugo de Jonge zei woensdag de quarantaineplicht juist enkele weken uit te stellen.

De quarantaineplicht werd dinsdagavond door De Jonge aangekondigd, maar onder druk van een kritische Tweede Kamer stelde de minister de invoering ervan woensdag uit, tot afgrijzen van Bruls.

01.00

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal een stuk minder negatief dan drie maanden daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de stemming in het bedrijfsleven sinds 2008 peilt. De coronacrisis zorgt nog steeds in vrijwel alle bedrijfstakken voor pessimisme.

Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op -19,3, tegen het historische dieptepunt van -37,2 in het kwartaal daarvoor. De toename van 17,9 is de grootste ooit gemeten. Een negatieve stand geeft aan dat er onder ondernemers meer pessimisten zijn dan optimisten.

00.00

Coronaminister Hugo de Jonge liet woensdagavond aan Hart van Nederland weten dat de nog te bepalen maximumstraf die hoort bij de mogelijke quarantaineplicht niet torenhoog zal zijn. "Een gevangenisstraf of boete van 87.000 euro zal niet worden opgelegd."

Hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer zei woensdag tegen De Stentor dat de maximumstraf voor het niet in quarantaine gaan vier jaar cel zou kunnen zijn of een geldboete van 87.000 euro. "Zo zal het niet zijn", reageert de minister.

00.00

Meer jongeren die op de populaire camping Appelhof op Terschelling zijn geweest, hebben het coronavirus opgelopen. Het aantal besmettingen is opgelopen naar acht, meldt de Friese GGD. De jongeren komen uit verschillende delen van het land.

Eerder meldde de GGD dat twee jongeren uit Noord-Holland na thuiskomst positief waren getest. Het kan zijn dat ze op de camping besmet zijn geraakt, maar het kan ook zijn dat ze al ziek waren en anderen op de camping hebben besmet. Daarom riep de Friese GGD jongeren die vorige week op de camping waren op om zich te laten testen als ze milde klachten hebben.