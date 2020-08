Verhuizing is ingrijpende onderneming voor bejaarden in Geffen: 'Ik vind het verschrikkelijk'

Een bewoonster maakt zich op voor vertrek. Een bewoner vertrekt voor de verhuizing. Volgende Vorige vergroot 1/2 Een bewoonster maakt zich op voor vertrek.

'Een oude boom moet je niet verplanten' is het gezegde, maar toch moesten 24 bewoners van zorgcentrum De Heegt in Geffen tijdelijk verhuizen naar Oss. Het tehuis wordt de komende maanden flink wordt verbouwd. Donderdagmorgen kwam de operatie in alle vroegte op gang. Met rolstoelen werden de ouderen naar een buurtcentrum gebracht, waar ze een ontbijt kregen.

Een dame van 99 jaar wordt het verzorgingshuis uit gereden: "Ik vind het verschrikkelijk, ik ga nog liever dood", roept ze. Een begeleidster stelt haar gerust en zegt dat het allemaal wel goed komt.

De verhuizingsoperatie begon in alle vroegte:

Voor sommige bewoners is het zeer ingrijpend, maar er zijn ook mensen die het luchtiger opvatten. "Ik ben al zeven keer verhuisd, dus ik ben het wel gewend. En heel vroeg opstaan, dat moesten wij vroeger op de boerderij ook", zegt een vrouw. Weer een andere dame, want de vrouwen zijn op die leeftijd ruim in de meerderheid, vindt de verhuizing vooral spannend.

"Wat mogelijk is, dat doen we."

"Wij hebben er welbewust voor gekozen, want anders zouden wij dertien maanden in de troep zitten", zegt Antoinette Post die de ouderen op deze dag begeleidt. "Het gevolg is dat de bewoners twee keer een heftige periode hebben, maar wij denken dat het toch beter is dan in de rotzooi te zitten."

Antoinette ziet ook dat het voor veel mensen zeer ingrijpend is: "Het is heel heftig, wij zijn er al weken mee bezig en in de hoofden van de bewoners gaat dat niet anders. Wij kunnen de spanning niet wegnemen, maar ik denk wel dat wij het heel goed begeleid hebben. Wat mogelijk is, dat doen we. Over vier maanden kunnen de bewoners weer terug naar het vertrouwde Geffen.