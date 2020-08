A73 bij Boxmeer dicht door een ongeluk, uur vertraging richting Nijmegen

De snelweg A73 bij Boxmeer is vrijdagmiddag dicht door een ongeluk. Dit in de richting van Nijmegen. Moet je die kant op dan moet je volgens de ANWB rond kwart voor twee rekening houden met een uur vertraging.

Verkeer van Maasbracht in Limburg richting Nijmegen kan er volgens de ANWB langs via de af- en oprit. Ook is er vanaf knooppunt Zaarderheiken een omleiding ingesteld via de A67, A2 en A50.