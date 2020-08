Top 900 terug bij Omroep Brabant, de stembus is nu open!

Na jaren afwezigheid is de Top 900 terug op Omroep Brabant radio. De zoektocht naar de 900 mooiste liedjes aller tijden is maandagmorgen afgetrapt door commissaris van de Koning Wim van de Donk.

'Het werd weer tijd'

De Top 900 ontstond in 2006 toen onze provincie 900 jaar bestond. "De jaren daarna was het altijd vaste prik. Na de zomervakantie kon je luisteren naar de Top 900", vertelt presentator Maarten Kortlever. "Tot een paar jaar geleden. Toen zijn we even gestopt, maar we vonden het wel weer tijd voor een terugkeer. Zeker in deze coronatijden waarin de radio weer meer wordt beluisterd." In 2014 was de negende en laatste editie van de Top 900. In al die jaren kreeg 'Brabant' de meeste stemmen.