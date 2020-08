Iconische vliegboot Catalina, de trots van Bosbad Hoeven, wordt gerestaureerd

De vliegboot was jarenlang blikvanger in Bosbad Hoeven (bron: Forum Nederlandse Luchtvaart). vergroot

De iconische vliegboot Catalina die jarenlang blikvanger was van recreatiepark Bosbad Hoeven wordt gerestaureerd. Dat heeft het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soesterberg besloten. Dit toestel is de enige in Nederland overgebleven vliegboot, nadat vorig jaar een vliegende Catalina 'Karel Doorman' verkocht werd aan de Verenigde Staten.

Het watervliegtuig kan zowel landen op een landingsbaan als op het water. Ook kan het vanuit het water het land op rijden.

Een kwart eeuw stond de amfibische vliegboot midden op de skelterbaan in de speeltuin van Bosbad. Het recreatiepark kreeg de Catalina Consolidated PBY-5A in bruikleen van de Koninklijke Marine, nadat het dienst had gedaan in de strijd tegen Japan in Nederlands-Indië.

"Niemand wist eigenlijk waar de Catalina gebleven was."

In de jaren tachtig was het toestel plotseling verdwenen uit het recreatiepark. In West-Brabant hebben veel mensen nog mooie herinneringen aan de imposante vliegboot, maar niemand wist eigenlijk waar de Catalina gebleven was.

De 'Hoevense' vliegboot bleek al jaren in delen in een hangar te staan van het museum in Soesterberg. Geld om het pronkstuk te restaureren was er niet, maar daar is inmiddels verandering in gekomen.

Op 27 augustus wordt de Catalina naar het Nederland Transport Museum (NTM) in Nieuw-Vennep gebracht. Daar gaat de Stichting Neptune Association, een vrijwilligersclub van voornamelijk oud-marinepersoneel, het toestel opknappen.

"De restauratie wordt in Nieuw-Vennep uitgevoerd, omdat daar genoeg ruimte is. Ook heeft het museum een grote hoeveelheid Catalina-onderdelen gekregen van de vorige eigenaar", legt woordvoerster Carla Marcus van het Nationaal Militair Museum uit.

"We willen de gevoelens van trots een blijvende plek geven."

"Het wordt het nog spannend of de vliegboot bij het Nederland Transport Museum door de toegangsdeur past. Als het niet past moet de complete pui worden verwijderd."

De Catalina Consolidated PBY-5A werd in 1944 gebouwd in Amerika en staat symbool voor de voormalige Marineluchtvaartdienst. Het toestel is zo'n twintig meter lang en heeft een spanwijdte van bijna 32 meter. De Koninklijke Marine had 85 van deze vliegboten in gebruik. In 1957 nam defensie afscheid van de Catalina’s.

De opgeknapte Catalina moet straks een mooie plek krijg in het museum in Soesterberg. Marcus: "We willen de gevoelens van trots een blijvende plek geven. Reden om de Consolidated Catalina, met registratie ‘212’ te laten restaureren. Dat wordt nog een hele klus want de Catalina heeft jarenlang buiten gestaan."

