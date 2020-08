Coronanieuws: staat hoeft coronavoorschriften in de horeca niet te versoepelen

vergroot

De Nederlandse staat hoeft de coronamaatregelen in de horeca niet te versoepelen van de rechter.

Minister Ferd Grapperhaus vindt het schandalig dat collega-politici donderdag bij het Binnenhof zijn opgewacht en lastiggevallen door coronabetogers.

De spaarlust van Nederlanders is door de coronacrisis nog harder toegenomen.

11.16

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt het 'echt schandalig' dat collega-politici donderdag rond het Binnenhof zijn opgewacht en lastiggevallen door betogers tegen de coronamaatregelen. "Zulk gedrag mag niet en hoort niet thuis in onze democratie", vindt de bewindsman. Hij benadrukt dat het overgrote deel van de bevolking nog altijd achter het coronabeleid van het kabinet staat.

11.15

Twee horecagelegenheden in Amsterdam zijn per direct gesloten vanwege het overtreden van de coronanoodverordening. De sluiting geldt voor minimaal vier weken. Bij één café waren er te weinig maatregelen getroffen om bezoekers voldoende afstand van elkaar te laten houden. Bij het andere café werden bezoekers volgens de gemeente 'gefaciliteerd en uitgenodigd om overtredingen te begaan'.

10.49 Coronamaatregelen horeca

De Nederlandse staat hoeft de coronamaatregelen in de horeca niet te versoepelen. Dat is de uitspraak van de rechter in het kort geding dat brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had aangespannen. Volgens KHN zijn de maatregelen die gelden in de horeca veel strenger dan noodzakelijk en daarom wilde branche zo snel mogelijk versoepelingen.

09.40

Het grote paardensportevenement Jumping Indoor Maastricht 2020 gaat niet door. De organisatie is tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord is om JIM van 6 tot 8 november te houden.

08.38

De huizenprijzen in Nederland blijven ondanks de coronacrisis oplopen, al is de prijsstijging de laatste maanden wel heel licht aan het afzwakken. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. De omslag op de woningmarkt zou volgens De Nederlandsche Bank pas in de loop van de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.

07.43

Het Rosmalense bouwbedrijf Heijmans is het eerste halfjaar goed doorgekomen ondanks de coronacrisis. De onderneming wist zowel de omzet als het bedrijfsresultaat met ruim een tiende op te krikken. Daarbij bleef de orderportefeuille met 2 miljard euro op een goed niveau, meldt het bedrijf.

07.00 Onzinverhalen over het virus

Een relatief kleine groep mensen slingert zeer actief samenzweringstheorieën, valse claims over geneesmiddelen en andere onzinverhalen over het coronavirus de wereld in. Datajournalistiek platform Pointer heeft ruim vijftig anonieme Twitter-accounts geïdentificeerd die sinds februari het Nederlandse debat proberen te beïnvloeden met 'schadelijke en onjuiste' berichten over het virus.

07.00

De VVD wil een wet die regelt dat Nederlandse bedrijven, zoals textiel- of chemiebedrijven, tijdens een crisis medisch materiaal kunnen produceren. Volgens de partij is mede tijdens de coronacrisis gebleken dat Nederland te afhankelijk is van lagelonenlanden als China en India voor de productie van medicijnen en mondkapjes en andere medische beschermingsmiddelen.

06.30

Meer dan twee derde van de consumenten verwacht minder vaak te gaan shoppen in winkelgebieden waar een mondkapjesplicht geldt. Dat meldt onderzoeksbureau Q&A, dat ruim vijfduizend mensen heeft ondervraagd. Sinds 5 augustus is het op sommige drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam verplicht om een mondkapje te dragen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

06.00

Wie een mondkapje draagt, waant zich niet opeens zo veilig dat hij minder afstand houdt. Niet het mondkapje, maar drukte maakt dat we geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar houden, zeggen deskundigen tegen de Volkskrant. Dat blijkt uit de eerste Nederlandse straatwaarnemingen van mondkapjesgebruik, in een gewone winkelstraat in Amsterdam.

03.30 CoronaMelder

De ministerraad behandelt vrijdag het voorstel voor een tijdelijke wet die een juridische grondslag moet geven aan de CoronaMelder. Deze app moet mensen waarschuwen die in de nabijheid van een besmet persoon zijn geweest. Minister Hugo de Jonge wil de app graag 1 september landelijk in gebruik nemen en vraagt de Tweede Kamer het voorstel 'met de grootste spoed in behandeling te nemen, bij voorkeur reeds komende week'.

01.42 Spaarlust

De spaarlust van Nederlanders is door de coronacrisis nog harder toegenomen. Ondanks de vrijwel niet-bestaande rente op spaarrekeningen, maakten we sinds het begin van het jaar bijna twintig miljard euro over naar onze spaarrekening, waar inmiddels bijna vierhonderd miljard op staat. Mensen die hun inkomen gewoon behielden, konden het door de lockdown namelijk minder makkelijk uitgeven, schrijft De Telegraaf.

00.53

De Nederlandse overheid moet snel in actie komen om de verspreiding van het coronavirus in arme stadswijken een halt toe te roepen. Met name de grote groepen mensen met een migratie-achtergrond die in deze buurten wonen, moeten veel beter door de overheid worden ondersteund en ook moet er begrijpelijker richting hen worden gecommuniceerd. Dat zeggen deskundigen en lokale sociaal werkers tegen BNR.

00.09

Bedrijven die financieel hard zijn geraakt door de coronacrisis en geen huurkorting krijgen van hun vastgoedverhuurder, maken via de rechter hier alsnog een goede kans op. Dat blijkt uit een analyse van veertien gerechtelijke uitspraken door NRC en gesprekken met deskundigen.

00.01

Van alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf heeft veertig procent gebruikgemaakt van minstens één van drie grote financiële noodmaatregelen om de coronacrisis te overleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de gesteunde mkb-ondernemingen maakt de helft gebruik van twee of drie noodregelingen.