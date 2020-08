Snollebollekes, Madonna of toch Guus? Eerste hulp bij Top 900 keuzestress

Foto: Omroep Brabant vergroot

De deadline komt snel dichterbij. Wordt het Queen, Michael Jackson, Anouk of toch gewoon Guus? Tot dinsdag middernacht heb je nog om je stemlijstje in te vullen. En weet je het echt nog niet? Deze Brabanders geven je stemadvies.

Eric Hesen Geschreven door

"De Top 900 is een lange, mooie route vol met Brabantse liedjes op weg naar de ultieme nummer 1. Ik hoop dat iedereen stemt." Commissaris van de Koning Wim van de Donk is fan. En wie die nummer 1 zou moeten zijn, weet Van de Donk ook. "Natuurlijk 'Brabant' van Guus Meeuwis. Maar onze provincie heeft nog veel meer. Björn van der Doelen bijvoorbeeld, die doet prachtige dingen. Maar ook 'Hier heur ik thuis' van Gerard van Maasakkers of 'I would stay' van Krezip."

Het stemlijstje van Van de Donk bestaat overigens niet geheel uit Brabantse klassiekers. "Aznavour mag er ook in . En mijn vrouw wil graag Adamo. We zijn laatst nog naar een concert geweest. Ongelooflijk, op leeftijd maar nog steeds alive and kicking."

Kenny Rogers

Een verrassende tip komt van kersvers 'Ik hou van Holland'-teamcaptain Leo Alkemade. "'Kenny Rogers met 'The Gambler', dat is de mooiste countrysong van de hele wereld", aldus Alkemade. "Het nummer gaat dwars door mijn ziel. Het is een klein bijbeltje, het pokerspel als metafoor voor het leven. Weten wanneer je moet blijven of weglopen, moet praten of juist niet."

Veel blues en americana op het lijstje van boswachter Frans Kapteijns. "JW Roy staat er zeker bij. 'As ge ooit' bijvoorbeeld. Vind ik een echt Brabants nummer, veel emotie. En 'Rollercoaster' van Danny Vera komt er ook in. Een fantastisch nummer, krijg er koude rillingen van schoonheid van."

Rauw, oprecht en open

Björn van der Doelen staat ook op het lijstje van Christel de Laat. "Eigenlijk vind ik alles van hem mooi, maar 'Vrouwen uit Brabant' springt er bovenuit. Van der Doelen is authentiek, rauw, oprecht en open."

Ook 'Avond' van Boudewijn de Groot staat hoog op het lijstje van Christel. "Dat nummer werd gedraaid toen ik trouwde, een mooie tekst, prachtige melodie en een ongelooflijk goede artiest. Hij raakt me."

Cassettebandje

TV-kok Danny Jansen heeft geen enkele moeite zijn favoriete nummer te benoemen: 'Sunny afternoon' van The Kinks. "Ik heb een cabrio uit 1983", legt hij uit. "Daar rijd ik vaak in met mijn dochter. In die cabrio zit een cassettebandje vast in de speler, en daarop staat 'Sunny afternoon'. Toen mijn dochter anderhalf was, zong ze het al mee op de radio. Het was het eerste liedje dat ze zong."

Ook de WC Experience staat op het lijstje van de kok. "Ik kom ook uit Raamsdonksveer en ben hartstikke trots op die band. Begonnen als een kleine band en nu een begrip in de regio."

Stemmen

Tot dinsdag 23.59 uur kun je nog stemmen voor de Top 900 . Hoe meer mensen er stemmen, hoe mooier de lijst wordt. Wacht niet langer! Stemmen kan hier. De Top 900 is te beluisteren vanaf zaterdag 28 augustus 9 uur tot en met vrijdag 4 september.