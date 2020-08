Inwoners Veldhoven willen vervallen kerktoren behouden: ‘Dit is een stuk geschiedenis van de stad’

De oude kerktoren in Veldhoven (foto: Job Willemse). vergroot

Er bestaat een kans dat de Sint-Jozeftoren in Veldhoven binnen niet al te lange tijd wordt gesloopt. De oude kerktoren zou dusdanig vervallen zijn, dat de renoveringskosten de pan uitrijzen. Inwoners van de Veldhovense wijk d’Ekker laten het er niet bij zitten en willen de kerktoren behouden.

Job Willemse Geschreven door

De Sint-Jozeftoren in Veldhoven wordt al bijna twee jaar lang gebarricadeerd door hekken. Dat komt volgens de gemeente omdat de oude kerktoren zo vervallen is, dat het niet geheel veilig is rondom de toren. Maar door die hekken, groeit er veel onkruid en dat hebben de bewoners verwijderd. Zo willen ze aandacht vragen voor de oude kerktoren.

Geschiedenis

"Dit is een stukje geschiedenis van Veldhoven", zegt Cor van den Wildenberg, lid van de werkgroep 'De Kerktoren'. Hij staat, samen met een aantal andere bewoners voor het behoud van de kerktoren. "We zouden het ontzettend jammer vinden als de toren gesloopt zou gaan worden. De kerktoren is een baken van de stad. Het is een herkenningspunt. Iedereen kent deze plek in Veldhoven, het hoort er echt bij."

Maar om de kerktoren te behouden, zal het oude gebouw grondig gerenoveerd moeten worden. En die kosten zijn hoog: 150.000 euro. "En het slopen is vele malen goedkoper", zegt Van den Wildenberg. "Dan zijn ze 50.000 euro kwijt."

Een optie voor de kerktoren is dat het een monument gaat worden. "Dan kan het in ieder geval niet gesloopt worden", zegt Jacq. Bijnen, voorzitter van de stichting historisch erfgoed Veldhoven. Bijnen steunt de actie van de werkgroep en hoopt zelf ook dat de toren behouden blijft voor de stad.

"Als het aan ons ligt, gaat de toren niet weg, nee. Voor de wijk heeft dit een historische betekenis. We hebben zelf goede argumenten neergelegd bij de gemeente, zoals de gevoelswaarde die de toren heeft bij de mensen. We denken dat er een goede kans is, dat dit gaat lukken."

Goede hoop?

Maar of Van den Wildenberg goede hoop heeft op een goede afloop? "Ik weet het niet", zegt hij. "Het gaat alleen maar om geld tegenwoordig. En onze gemeente heeft dat niet direct heel veel. Maar ik heb wel goede hoop op grotere bedrijven. Wellicht kunnen zij iets qua sponsoring of iets in die richting."