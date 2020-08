Coronanieuws: golf lockdownkinderen verwacht

Archieffoto: Polina Tankilevitch/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het aantal nieuw besmettingen met het coronavirus daalt vermoedelijk. Dinsdag maakt het RIVM weer nieuwe weekcijfers bekend

Er zijn opnieuw besmettingen vastgesteld op nertsenbedrijven, nu in Vlierden, De Rips en het Limburgse Ven-Zelderheide.

12.15

De KNVB hoopt dat de internationals die in het buitenland voetballen gewoon inzetbaar zijn voor de interlands tegen Polen (4 september) en ItaliÙ (7 september) in de Nations League. De voetbalbond heeft bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het verzoek neergelegd dat spelers niet eerst in quarantaine hoeven als ze komende maandag in Zeist arriveren. Het ministerie bevestigt het verzoek van de KNVB. VWS heeft het RIVM om advies gevraagd en wil in de loop van deze week een beslissing nemen.

10.30

Corona of geen corona: er komt een kerststal deze winter in de Sint-Jan. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Een extra breed gangpad, eenrichtingsverkeer en ruimere openingstijden moeten ervoor zorgen dat het ook coronaproof is.

10.20

Webshops en supermarkten beleven door de coronacrisis een topjaar. Volgens het economisch bureau van ING zijn webwinkels dit jaar goed voor 3 miljard euro omzetgroei, terwijl supermarkten het met 2,5 miljard euro extra opbrengsten doen. Modewinkels zijn daartegenover de grootste verliezers van de crisis. De totale omzet van de detailhandel stijgt dit jaar volgens ING met circa 4 procent. Dat komt neer op een plus van 4,5 miljard euro.

10.17

De makers van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus denken dat ze nog voor het einde van het jaar genoeg informatie kunnen hebben om het onderzoek naar het middel af te ronden. Dan kan het worden voorgelegd aan de toezichthouders, die dan vervolgens moeten gaan beoordelen of het vaccin ook echt op de markt kan komen. Nederland heeft voor de zekerheid al honderdduizenden doses van het middel van de universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca gereserveerd.

10.06

Vervoersmaatschappij Arriva komt met een aangepaste dienstregeling. Reden daarvoor is het veranderende reisgedrag van mensen, door de coronacrisis. Nightliners en buurtbussen worden geschrapt. Ook zullen op sommige plaatsen minder bussen rijden tijdens de spits en juist meer in de daluren. En er wordt een aantal scholierenlijnen opgeheven.

9.12

Het aantal reizigers met corona dat aankomt op Eindhoven Airport, is de afgelopen weken flink toegenomen. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Op de website van de krant staat: Sinds begin juni kwamen er 106 passagiers met corona aan op de luchthaven. Drie weken geleden ging het nog om 26 reizigers die het virus onder de leden hadden. Daarmee is het aantal in sinds begin augustus meer dan verviervoudigd. Het aantal reizigers nam de afgelopen weken ook toe. De besmette passagiers zaten verspreid over 80 vluchten.

8.43

Belgen omzeilen code rood door te vliegen vanaf luchthavens in Nederland. Eindhoven Airport zou bijvoorbeeld een populair vliegveld zijn voor Belgen om code rood (verplicht in quarantaine bij thuiskomst) te omzeilen. Dat meldt VTM Nieuws, dat in Eindhoven zag hoe 'tal van Belgische reizigers in Eindhoven aan boord wilden gaan van een vlucht naar Ibiza'.

8.32 Lockdownkindjes

Tijdens de lockdown op zoek geweest naar het behang om je partner achter te plakken? Dat geldt lang niet voor iedereen, concludeert relatiehulpwebsite Monsley.com. Van de 100 mensen die werden ondervraagd in een klein onderzoek, gaven er 31 aan dat hun relatie opbloeide tijdens de lockdown. Bij 18 procent ging het juist minder goed. Redenen voor een verbetering waren: een sterkere band, samen thuiswerken, de thuisscholing van de kinderen. De relatieverbetering uitte zich bijvoorbeeld in betere gesprekken of meer verbondeheid, maar ook in meer of betere seks. De onderzoekers vragen zich dan ook af of er in begin 2021 een golf van lockdownkinderen komt. Reden voor een verslechtering waren er dus ook, dat waren onder meer onderlinge verschillen die duidelijker werden en stress over de economische situatie.

8.02

Na een aantal weken waarin we vooral veel gewaarschuwd werden het coronavirus serieus te blijven nemen, is er nu een positiever geluid te horen. De druk op de ziekenhuizen is nog niet hard toegenomen. Het zijn dan ook jongere mensen dan in het voorjaar, die nu veelal besmet raken. Daarover zegt klinisch epidemioloog Frits Rosendaal tegen de NOS: "Je ziet een kleine stijging bij 50 tot 60-jarigen, de generatie van hun ouders. Maar de oude mensen, die eerst veelal overleden, blijven nu over het algemeen buiten schot. Dat komt denk ik omdat die groep nog steeds afstand houdt."

5.45

Het veelbesproken medicijn hydroxychloroquine, bekend van de aanprijzingen door Trump en Bolsonaro, heeft tijdens de coronacrisis in de Nederlandse ziekenhuizen niets uitgehaald tegen Covid-19. Gelukkig is er ook geen bewijs dat het middel levens heeft geëist, meldt de Volkskrant.

04.13

De wereldrecordhouder op de sprint en achtvoudig Olympische goudenmedaillewinnaar Usain Bolt heeft positief getest op het nieuwe coronavirus, bevestigt het Jamaicaanse ministerie van Volksgezondheid. Bolt was al in thuisisolatie gegaan nadat hij een groot verjaardagsfeest had gegeven, zonder mondkapjes of -maskers.

04.06 Nieuwe cijfers RIVM

Tussen de 3500 en 4000 nieuwe besmettingen met het coronavirus, dat is het cijfer dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag rond 14.00 uur naar buiten brengt. Vorige week meldde het RIVM 4013 nieuwe besmettingen in de zeven voorgaande dagen. Dat was de eerste daling sinds begin juli, maar het was nog een lichte daling. De week daarvoor was het virus 4036 keer vastgesteld.

In de zes dagen na de vorige update zijn er ruim 3100 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld ongeveer 526 per dag. De dagelijkse stijging blijft al tijden onder de 600.

03.31

Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen het oplopen van het coronavirus. Uit onderzoek van het LUMC in Leiden blijkt dat ze nog steeds weinig mensen in de buurt laten komen, in tegenstelling tot jongeren. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief lage aantal ziekenhuis- en ic-opnames, meldt het AD.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) baseren zich op waarnemingen uit de COVID Radar. Via die app vullen wekelijks enkele tienduizenden mensen een lijst in met vragen over gedrag en gezondheid. Deelnemers moeten ook aangeven hoeveel mensen ze op een bepaalde dag binnen 1,5 meter afstand hebben gezien.

02.24

Ook in Nederland is een herbesmetting met het SARS-CoV-2 vastgesteld. Dat zegt viroloog Marion Koopmans tegen de NOS in een reactie op het nieuws uit Hongkong van eerder op de dag. Daar blijkt een man twee keer besmet geraakt met het coronavirus.

In Nederland gaat het om een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem, meldt Koopmans, een van de belangrijkste adviseurs van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het kabinet.

01.27

De uren die middelbare scholieren voor de zomervakantie hebben gemist vanwege de lockdown, hoeven niet te worden ingehaald. De Onderwijsinspectie zal zich eveneens begripvol opstellen als scholen de komende maanden kampen met grootschalige lesuitval vanwege zieke of kwetsbare leraren of uitbraken van het virus op school. De urennormen op vmbo, havo en vwo komen zo, met instemming van de Inspectie, onder druk te staan, schrijft Trouw.

Op het vmbo moeten 3700 lesuren in vier jaar worden gegeven, op de havo 4700 lesuren in vijf jaar en op vwo 5700 in zes jaar. Als scholen dit niet redden, zal de Inspectie 'maatwerk' leveren, zegt een woordvoerder