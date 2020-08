Coronanieuws: 'kabinet zet mes in noodsteun voor bedrijven en werknemers'

Archieffoto: Anna Shvets/Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus in Brabant en daarbuiten.

Janneke Bosch Geschreven door

De hoofdpunten:

Afgelopen week zijn in Nederland 3588 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, dat zijn er minder dan een week eerder. Wel stierven meer mensen en waren er meer ziekenhuisopnames.

Brabant telt 474 nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen week. De laatste 24 uur zijn 85 nieuwe coronabesmetingen geteld in Brabant.

Bergen op Zoom is niet langer de grootste coronabrandhaard van Nederland. Dat is nu de gemeente Amsterdam.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

8.20

In een advertentie in een landelijk ochtendblad doen partijen in het betaalde voetbal een oproep aan de fans om zorgvuldig om te gaan met de geldende coronaregels. "Soms is het lastig om je aan al deze nieuwe regels te houden. Maar met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om de kans op besmetting minimaal te houden. Binnen en buiten het stadion. Want het gaat nog steeds om een gevaarlijke en besmettelijke ziekte", valt in een open brief op de achterpagina van het AD te lezen. De campagne is een gezamenlijk initiatief van de KNVB, Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, alle profclubs en het Supporterscollectief.

De open brief op de achterpagina van het AD (foto: Omroep Brabant). vergroot

7.37

Verpleeg- en verzorgingshuizen moeten preventieve maatregelen nemen als er lokaal een opleving is van het coronavirus. Dat meldt het ED. Ze kunnen dan bijvoorbeeld mondkapjes voor bezoekers en coronatesten voor bewoners en personeel. Dat zeggen Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde en zorginstelling Land van Horne. Het moet de risico's p besmetting en een mogelijke totale sluiting van verpleeghuizen in de toekomst voorkomen.

6.51

Door het vele thuiswerken tijdens de coronacrisis wordt het herstel in de IT-sector aangejaagd. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. De bank denkt dat de IT-branche volgend jaar al de crisis volledig te boven zal zijn en zelfs blijvend kan gaan profiteren van de virusuitbraak.

3.19

Ouderen maken zich grote zorgen over hun financiële toekomst. Zij vrezen dat de coronacrisis een aanslag zal betekenen op hun koopkracht. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek dat seniorenbond KBO-PCOB heeft gedaan onder circa 1300 ouderen.

Uit het onderzoek blijkt dat veel ouderen zich vergeten voelen. "Volgens 58 procent van de senioren ligt er momenteel te veel nadruk op de ondersteuning van ondernemers en mensen met werk, en te weinig op de koopkracht van ouderen", aldus de onderzoekers.

2.17

Het kabinet is van plan het mes te zetten in de noodsteun voor bedrijven en werknemers. Het derde pakket is louter gericht op de meest gedupeerde ondernemers en zal minder salaris vergoeden. Dat zeggen betrokkenen tegen De Telegraaf.

Woensdag overleggen ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Wiebes (Economische Zaken) met de top van vakbonden en werkgevers over het derde steunpakket.

0.01

Nederlanders gingen in april, mei en juni vanwege de uitbraak van het coronavirus veel minder naar de tandarts dan gebruikelijk. Het aantal mensen dat op bezoek ging bij de tandarts halveerde bijna. Ze gingen ook minder naar de huisarts, al was die daling minder sterk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal was 11 procent van de mensen die het CBS heeft ondervraagd naar de tandarts geweest, tegen 20 procent in dezelfde periode een jaar eerder. De groep die langsging bij de huisarts kromp van 28 naar 23 procent. Ook brachten minder mensen een bezoek aan een medisch specialist.