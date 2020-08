Familie van doodgeschoten Johan van Boxtel is wanhopig en verhoogt beloning: 'Ons leven is een hel'

Johan van Boxtel. vergroot

Noud van Boxtel (32) is de wanhoop nabij en leeft naar eigen zeggen in een hel. In mei 2017 werd zijn broer Johan voor zijn huis aan de Memlincstraat in Eindhoven doodgeschoten. Drie jaar later is er nog steeds niemand aangehouden en lijkt de zaak stil te staan. Noud en zijn familie loven daarom 25.000 euro extra uit voor de gouden tip in de zaak. “Misschien gaat er iemand praten.”

Ron Vorstermans Geschreven door

In totaal valt er met de gouden tip nu 95.000 euro te verdienen. De politie looft 20.000 euro uit aan wie de zaak tot een einde helpt. De familie van Johan deed daar begin 2018 nog eens 50.000 euro bovenop. Deze week besloten Noud en zijn vader Frans om het bedrag vanuit de familie nogmaals te verhogen, met 25.000, naar 75.000 euro.

'We zijn wanhopig'

De reden is de aanhoudende stilte in de zaak. “Ik hoop dat de zaak op deze manier weer wat aandacht krijgt. Drie jaar later weten we eigenlijk net zo veel als we in 2017 wisten. De politie vertelt ons heel erg weinig, of ze weten niets”, zegt Noud. “We vinden het veel te stil. Andere zaken komen talloze keren voorbij in Opsporing Verzocht. Mijn broer is er maar één keer op geweest.”

Noud zegt dat hij en zijn familie er compleet doorheen zitten. “We zijn echt wanhopig. We willen gewoon duidelijkheid zodat we meer rust krijgen. Misschien kunnen we het dan een plaatsje geven. Misschien lukt dat als de daders achter tralies zitten. Ik weet het niet. We weten het hier allemaal niet. We leven al drie jaar in onzekerheid. Het is gewoon een hel.”

Van dichtbij doodgeschoten

De 32-jarige Johan van Boxtel werd op zondagochtend 7 mei 2017 vermoord. Hij werd door twee personen opgewacht voor zijn huis. Ze schoten hem van dichtbij dood nadat hij zijn auto had geparkeerd.

De politie startte een onderzoek. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden nog diezelfde maand camerabeelden getoond van de moord, in de hoop de daders te vinden. Maar een gouden tip bleef uit.

Van Boxtel hield zich bezig met wiethandel. Hij werd ook veroordeeld voor een poging tot brandstichting bij een zonnestudio in Oss, afgelopen jaar. De link tussen hennephandel en zijn dood wordt onderzocht.