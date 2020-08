Coronanieuws: 510 nieuwe besmettingen, waarvan 72 in Brabant

De corona teststraat in Bergen op Zoom (foto: GGD West-Brabant). vergroot

in dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet wil lastenverlichting voor iedereen en een extra bonus voor zorgmedewerkers.

Na de zomerkermis gaat in Helmond ook de najaarskermis niet door.

De GGD's meldden 510 nieuwe coronabesmettingen tussen woensdag- en donderdagochtend, minder dan 571 van de dag ervoor.

16.25

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gaat omlaag. Momenteel worden nog 143 mensen behandeld vanwege een besmetting. Dit is het laagste aantal sinds 11 augustus. Precies een week geleden behandelden de ziekenhuizen 177 coronapatiënten. "Een gunstige ontwikkeling die aansluit op de daling van het aantal nieuwe besmettingen", zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde donderdag van 120 naar 107. Op de intensive cares liggen 36 mensen met het coronavirus, twee minder dan op woensdag. Daardoor daalde het totaal aantal opgenomen coronapatiënten van 158 naar 143.

16.15

Het spijt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat tijdens zijn huwelijk niet altijd de 1,5 meter afstand in acht is genomen. Dat laat hij in een schriftelijke reactie weten. De bewindsman is dit weekend getrouwd.

"Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven", aldus de verklaring.

15.58

Openbare basisschool De Ster in Amsterdam-Zuidoost moet twee dagen dicht omdat een medewerker het coronavirus heeft. Dat meldt Het Parool. Aangezien andere leerkrachten zich nu ook moeten laten testen, zijn er niet voldoende mensen beschikbaar om les te geven.

14.38

Dertig musea en herinneringscentra die herinneren aan de periode rond de Tweede Wereldoorlog beginnen volgende week met een landelijke campagne om alsnog bezoekers te trekken. Bijna alle musea en herinneringscentra hadden zich jarenlang voorbereid op 4 en 5 mei van dit jaar, toen het precies 75 jaar geleden was dat Nederland werd bevrijd. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Musea waren gesloten en herdenkingen en vieringen hadden alleen online of in zeer beperkte kring plaats. In sommige musea gaat nu alsnog een expositie van start, die in het voorjaar werd afgelast. Veel musea hebben ook verbouwd en hun hele presentatie vernieuwd. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Maczek Memorial in Breda en het Bevrijdingsmusem Zeeland.

Op de website www.wo2musea.nl is informatie te vinden over onder andere de nog geldende coronamaatregelen.

14.25 Nieuwe cijfers: 510 besmettingen

De GGD's in het land hebben tussen woensdag- en donderdagochtend 510 nieuwe vastgestelde coronabesmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er minder dan een dag eerder, toen de teller op 571 positieve tests stond.

Er zijn zeven nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, zo blijk uit de cijfers van donderdag. Ook meldt het coronadashboard drie nieuwe coronadoden.

In Brabant zijn 72 nieuwe besmettingen vastgesteld, tegenover 99 woensdag. Er zijn in onze provincie geen nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis.

13.38

Op de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus afgelopen weekeinde zijn de coronamaatregelen 'voortdurend' in de gaten gehouden. Dat zei Grapperhaus donderdag, nadat beelden waren opgedoken van het huwelijk waarop mensen dicht op elkaar stonden.

Grapperhaus zei het 'niet 100 procent' te kunnen garanderen dat de regels constant in acht zijn genomen, maar was naar eigen zeggen 'de helft van de dag bezig om te kijken of het wel goed ging'. Vanwege de coronacrisis was de dag kleinschaliger dan gepland, aldus Grapperhaus.

13.30

Het Soul Live Festival, dat op 5 en 6 september op De Pettelaar in Den Bosch zou plaatsvinden, gaat niet door. De organisatie heeft de vergunningen daarvoor niet op orde gekregen.

Organisator Rik Buenen is ontgoocheld dat hij de stekker uit het evenement heeft moeten trekken. "We hebben echt alles gedaan om passende maatregelen te nemen, maar kregen steeds maar geen bevestiging van de gemeente Den Bosch. Dan moet je uiteindelijk beslissen om de boel af te blazen. Met enorm veel pijn in het hart", zegt hij tegen Omroep Brabant.

13.25

Beroepsvereniging V&VN blijft erbij dat de arbeidsvoorwaarden in de zorg structureel moeten worden verbeterd. "Een extraatje is - als het bericht klopt - natuurlijk prettig", reageert de vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden op het uitgelekte voornemen van het kabinet om volgend jaar nogmaals een bonus van 500 euro uit te keren aan zorgmedewerkers.

"Maar als je voldoende verpleegkundigen en verzorgenden wil hebben en echt iets doen aan de grote personeelstekorten, dan is structureel meer nodig", zegt een woordvoerder van de organisatie.

13.15

Ook de evenemententak van de Efteling heeft last van corona. Zo'n dertig ruimtes in het park staan sinds het begin van de crisis leeg. Het theater blijft open, maar cursussen, vergaderingen en borrels vinden er niet plaats. Met ontslagen tot gevolg, zo meldt het Brabants Dagblad donderdag.

Nog nooit moest de Efteling volgens de krant zoveel mensen tegelijk laten gaan. Het gaat om medewerkers van de afdeling Theater en Evenementen Per 1 november houdt het voor een derde van hen op. Voor de rest van de in totaal 76 fte heeft de Efteling een andere plek binnen het bedrijf gevonden.

13.05

Op 1 september opent de GGD West-Brabant twee nieuwe corona-testlocaties. Dit in Etten-Leur en Roosendaal. Iedereen met klachten kan een afspraak maken om zich hier gratis te laten testen.

In Roosendaal komt de testlocatie aan de Tussenriemer 25. Het adres van de testlocatie in Etten-Leur is Oude Kerkstraat 51.

Sinds 1 juni kan iedereen zich laten testen wanneer ze klachten hebben die passen bij het coronavirus. De klachten zijn: verkoudheid, een loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Of ineens slecht kunnen ruiken of proeven.

vergroot

13.00

Het college in Breda heeft besloten dat in verband met de voortdurende coronacrisis de extra terrasruimte voor de horeca is verlengd tot 1 januari 2021. Over nadere invulling wordt nog gesproken.

12.35

De coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal uitgesproken faillissementen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal faillissementen in Nederland nog altijd lager dan een jaar geleden.

Mogelijk spelen de steunmaatregelen van de overheid hierbij een rol, maar daar laat het statistiekbureau zich niet over uit.

12.30

Net zoals de kermis in Middelbeers gaat ook de kermis in Oirschot niet door. Dit laat de gemeente Oirschot donderdag weten. Vanwege de coronamaatregelen die van kracht zijn, is het volgens de gemeente niet mogelijk om de normale kermis op de Markt met de cafés en terrassen eromheen te organiseren.

Het risico dat er een te grote groep mensen bij elkaar komt is te groot. De gemeente heeft samen met de kermisexploitanten nog gekeken naar een alternatieve locatie, maar deze is niet gevonden. Over het doorgaan van de kermis van Spoordonk neemt de gemeente later een besluit.

12.18

Mocht je het plan hebben dit jaar naar de kerstmarkt in Keulen te gaan, dan kun je ook hier een streep door halen. De beroemde kerstmarkt voor de Dom in de Duiste stad is afgeblazen vanwege het coronavirus. De organisatoren vrezen voor chaotische toestanden als er beperkingen zijn vanwege het virus, mocht het evenement al door kunnen gaan.

12.13 'Lastenverlichting voor iedereen en bonus voor zorgpersoneel'

Het kabinet wil voor komend jaar een belastingverlaging doorvoeren, zodat mensen meer overhouden in hun portemonnee. Daarnaast krijgt het zorgpersoneel volgend jaar een nieuwe bonus, van 500 euro, in verband met de extra inzet door de coronacrisis. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van De Telegraaf.

De lastenverlichting komt door een lager tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf en een verhoging van de arbeidskorting. De verlaging van de winstbelasting gaat niet door voor grote bedrijven, maar wel voor kleinere ondernemers met een winst tot 4 ton.

Het zorgpersoneel krijgt geen structurele loonsverhoging, waar vooral de oppositie op aandringt. Het wordt een bonus van 500 euro netto, de helft van het bedrag dat zorgpersoneel dit jaar ontvangt.

12.08

Leraren die zich willen laten testen op het coronavirus moeten voorrang krijgen, vinden zowel de onderwijsbonden als de sectororganisaties VO-raad en PO-Raad. De organisaties wijzen erop dat leraren die bijvoorbeeld een lichte verkoudheid hebben en zich laten testen nu vaak twee of zelfs vier dagen thuis komen te zitten, omdat ze op hun testresultaat moeten wachten voordat ze weer naar school mogen.

"Het is niet wenselijk dat medewerkers onnodig lang thuis moeten blijven", stellen de organisaties in hun gezamenlijke pleidooi aan het kabinet. "Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel." Zeker nu iedereen zich mag laten testen, kan de wachttijd bij de GGD oplopen.

11.56

Holland Casino is door de gedwongen sluitingen vanwege de uitbraak van het coronavirus voor tientallen miljoenen euro's in de rode cijfers gedoken. Tussen 13 maart en 1 juli waren alle vestigingen gesloten en daardoor liep de omzet in de eerste helft van het jaar met bijna zestig procent terug.

"Door de sluiting zaten onze bijna vierduizend medewerkers opeens thuis en viel onze omzet, zo'n zestig miljoen euro per maand, volledig weg", zegt topman Erwin van Lambaart. Holland Casino heeft gebruikgemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis tot 90 procent van de loonkosten van hun werknemer ontvangen. Het bedrijf kreeg een voorschot uitbetaald van bijna 32 miljoen euro.

Sinds 1 juli zijn de deuren van de veertien vestigingen van Holland Casino, onder meer in Eindhoven en Breda, weer open. Er kan momenteel zo'n 30 procent van het reguliere aantal gasten worden ontvangen.

11.50

Mocht je plannen hebben om binnenkort naar Parijs te gaan, houd er dan rekening mee dat een mondkapje op straat verplicht kan zijn. De Franse premier Jean Castex heeft de politie namelijk gevraagd hier regels voor op te stellen.

In de tweede stad van Frankrijk, Marseille, is het dragen van een mondkapje overal op straat al verplicht. In de Franse hoofdstad is de plicht er al wel voor bepaalde drukke winkelgebieden.

11.42

Door corona gaan de wethoudersspreekuren dit jaar in de gemeente Heeze-Leende niet door.



11.25

De gemeente Asten ontvangt regelmatig klachten over het niet naleven van de coronamaatregelen op vakantieparken in de gemeente. De gemeente geeft aan scherp toezicht te houden. Advies is daarbij om klachten in eerste instantie met de campinghouder of parkbeheerder te bespreken.

10.30 Streep door najaarskermis in Helmond

Na de de zomerkermis gaat in Helmond ook de najaarskermis niet door. Dit laat de gemeente donderdag weten. De veiligheid en gezondheid van bezoekers kunnen volgens het stadsbestuur niet gegarandeerd worden.

10.00

De restaurants in de verschillende vestigingen van IKEA, waaronder die in Breda en Eindhoven, gaan vanaf 1 september weer open. Dit nadat ze de afgelopen tijd dicht zijn geweest vanwege corona. Ontbijten kan nog niet, zo meldt het woonwarenhuis.

09.00

Op Schiphol kunnen reizigers voortaan hun persoonlijke spullen, zoals telefoon, paspoort en sleutels, desinfecteren. Op drie plekken zijn ontsmettingspunten geplaatst. Daar kunnen reizigers hun spullen desinfecteren met uv-C licht. Dat is een vorm van ultraviolette straling. De punten zijn geplaatst bij Schiphol Plaza, in Lounge 2 en tussen Aankomsthal 3 en 4.

08.11

Het blijft onduidelijk welke rol het ventilatiesysteem heeft gespeeld bij de coronabesmettingen in een verpleeghuis in Maassluis. Dat meldt de NOS. Zeventien bewoners raakten daar besmet met het virus. Onderzoek van de GGD wijst nu uit dat dat waarschijnlijk kwam door besmette bewoners en besmette medewerkers. Maar er waren ook vragen over de rol van het ventilatiesysteem. En de GGD zegt dat beide zaken kunnen hebben meegespeeld.

08.06

Als een klein deel van de Nederlanders het thuiswerken na de coronacrisis voortzet, scheelt dat al snel enkele miljarden kilometers per jaar aan woon-werkverkeer. Wanneer 12 procent van de werkende bevolking anderhalve dag meer vanuit huis blijft werken dan voorheen, wordt ook een stuk minder CO2 en stikstof uitgestoten. Onderzoeksbureau CE Delft schat de klimaatwinst op 353.600 ton aan vermeden uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dat staat gelijk aan 150.000 retourvluchten tussen Amsterdam en New York, meldt Natuur & Milieu, dat opdracht gaf tot het onderzoek.

07.01

Medewerkers van TU in Eindhoven kunnen vanaf nu alleen nog met de lift als ze helemaal naar de bovenste verdieping moeten. Verder moet iedereen met de trap. De universiteit neemt de maatregel om ervoor te zorgen dat er geen rijen ontstaan bij de liften.

1.33

De coalitiepartijen zijn "een heel eind gekomen" richting een begroting voor volgend jaar en een nieuw steunpakket voor bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Dat hebben premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) gezegd na urenlang beraad.

"We hebben een goed overleg gehad", zei Rutte. Donderdag en mogelijk vrijdag worden binnen het kabinet de laatste stappen gezet.

0.40

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de GGD'en verzocht de opschaling van alle testlocaties voor het coronavirus voorlopig te staken, omdat de laboratoria die de tests verwerken kampen met een capaciteitstekort.

Volgens het ministerie is de vraag naar een coronatest de afgelopen tijd "heel sterk" gegroeid, waardoor de testcapaciteit onder druk komt te staan. Afgelopen week ging het om een stijging van veertig procent.