Deze 10 Brabantse restaurants hadden hun hygiëne niet op orde, volgens NVWA

Tien Brabantse horecazaken hebben de hygiëne in hun zaak niet op orde, zo bleek tijdens een grootschalige controle onder horecazaken. De tien staan op de 'zwarte lijst' die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag openbaar heeft gemaakt. Zaken die op de lijst staan reageren verontwaardigd: 'Ze vinden altijd wel wat.'

Het gaat onder andere om de broodjeszaken Bagels & Juice in Eindhoven, De Ritz in Tilburg en Super Sandwich in Breda.

'Ze vinden altijd wel wat'

Volgens De Ritz ging het niet om de kwaliteit van het eten: "Er zat een scheur in de vloer. Die hebben we nu gerepareerd. Dat was alles." Le Temps Perdu in Boxtel kreeg ook een waarschuwing, volgens een medewerker zegt dat niet alles. "Het is een momentopname, soms heb je geluk met een inspecteur en soms heb je er een die net zolang zoekt totdat 'ie iets vindt."

Dat is ook de indruk die Super Sandwich in Breda heeft: "Ze vinden altijd wel wat, overal", aldus de eigenaar. Volgens hem zijn de verbeterpunten direct aangepakt: "Wij zitten hier in een oud pand, het ging over plekken waar je minder goed stof af kunt nemen, dat hebben we aangepast en de inspectie was tevreden." Hij is niet blij dat de NVWA nu deze lijst publiceert.

Drie punten

De NVWA controleert of horecagelegenheden wel schoon genoeg zijn. Er wordt tijdens zo'n controle naar drie zaken gekeken:

Juiste omgang met voedsel (Is het eten niet over datum, wordt het goed opgeborgen?)

Hygiëne (Is de zaak schoon? Is de persoonlijke hygiëne van het personeel in orde?)

Ongediertewering (Wordt ongedierte geweerd?)

Niet langer anoniem

Tot nu toe werden horecagelegenheden die ondermaats presteerden anoniem vermeld in jaarlijkse rapportages. Tot nu dus. "Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven", aldus de autoriteit.

De controles in Brabant werden eind 2019, begin 2020 gedaan. In 2019 voerde de NVWA ruim 17.500 inspecties uit in Nederland. Bedrijven waar wat mis was, kregen vaker bezoekjes.

In Brabant zag de inspectie tien zaken waar verbeterpunten mogelijk waren:

