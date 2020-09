Top 900 kleurt opvallend Brabants: 'En daar mogen we best een beetje trots op zijn'

Gerard van Maasakkers staat met 13 nummers in de lijst. vergroot

Brabant is de baas in de Top 900. Het aantal Brabantse noteringen is vooral in de bovenste regionen opvallend hoog. Natuurlijk is niet te ontkomen aan nummers als 'Bohemian rhapsody' en 'Hotel California', maar verder staan in de top 10 maar liefst vijf Brabantse artiesten: Guus Meeuwis, BZB en drie keer Gerard van Maasakkers.

En verder gaat een nummer over een Brabants dorp ('Het dorp' van Wim Sonneveld over Deurne) en is een nummer mede geschreven door een Brabander ('Rollercoaster' door 'Mercy John' Verhoeven). In de hele Top 900 komt maar liefst elf procent van alle nummers uit onze provincie. Acteur Leo Alkemade heeft wel een verklaring. "Misschien zijn we wat chauvinistisch, maar dit komt vooral omdat we zoveel goeie artiesten hier hebben. En daar mogen we best wel een beetje trots op zijn."

Van ABBA naar Snollebollekes en via OG3NE weer naar Michael Jackson. De Top 900-trein met de mooiste liedjes aller tijden volgens ons Brabanders is al een aantal dagen op stoom. En het beste moet nog komen.

"The gambler is een nummer voor de cowboys van de Kempen"

Zelf pleitte Leo Alkemade de afgelopen week uitbundig om het nummer 'The Gambler' van Kenny Rogers in de lijst te krijgen. En tot zijn niet geringe verbazing, lukt dat ook nog. 'The Gambler' staat op nummer 746. "Ik ben erg blij dat het gelukt is. Eindelijk is me een keer iets gelukt. maar het is ook een lied voor alle Brabantse outlaws, voor de cowboys van de Kempen."

Voor volgend jaar heeft de 'Ik hou van Holland'-teamcaptain al weer een nieuwe tip: 'In mijn hoofd' van Nol Havens. "Een pareltje", aldus Alkemade.

Jaren 70 zijn prominent vertegenwoordigd

Het nummer van Havens komt uit 2020. En dat maakt het nu nog erg jong voor de Top 900. Maar drie nummers uit 2020 haalden de lijst, als hoogste 'Soldier on' van Di-rect op 132. De jaren zeventig zijn het best vertegenwoordigd. Maar liefst 250 nummers kwamen uit tussen 1970 en 1979.

Het zal dan ook niet verbazen dat jaren zeventig-icoon Queen de meeste noteringen in de lijst hebben. Maar liefst 21 keer komt de band deze week langs. Elvis Presley zit daar vlak achter met 20 nummers. Nummer 3 is onze eigen Guus Meeuwis met 18 noteringen en natuurlijk met 'Brabant' helemaal bovenaan.

Toch lijkt Guus de titel 'Mister Top 900' te moeten delen. Gerard van Maasakkers staat dan wel met 'maar' 13 nummers in de lijst, maar 3 daarvan haalden de top 10. Van Maasakkers is er zelf enigszins door overdonderd. "Fantastisch, ik wist niet wat ik hoorde", reageert hij. "En eigenlijk zijn het er zelfs 14, want 'This is my home' van OG3NE is een vertaling van 'Hier heur ik thuis'. En 3 keer in de top 10! Ik dacht nog 'hoe kan dat toch', maar ja, het kan."

Van Maasakkers laat onder andere grootheden als de Beatles en de Roling Stones ver achter zich. De Beatles staan 11 keer in de lijst, met als hoogste 'Hey Jude' op 65. De hoogste notering van de Rolling Stones is 'Satisfaction' op 36. In totaal staan de Stones 10 keer in de Top 900.



Vrijdag de ontknoping

De Top 900 is nog elke dag te beluisteren tussen 6.00 en 19.00 uur. Vrijdag 4 september rond 18.50 hoor je de nummer 1. Wil je weten wat voor moois allemaal nog voorbij gaat komen? Hier kun je meelezen.