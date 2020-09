Coronanieuws: 70 nieuwe besmettingen in Brabant, gebruik van corona-app moet altijd vrijwillig zijn

De corona-app (foto: Omroep Brabant) vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Corona staat woensdag opnieuw centraal in debatten in de Tweede Kamer.

Er zijn nieuwe foto's opgedoken van minister Grapperhaus die coronaregels overtreedt.

Het aantal coronabesmettingen in Brabant steeg met zeventig.

14.28

Er zijn sinds maandagmorgen landelijk gezien 734 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Dat zijn er 272 meer dan een dag eerder. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met zes. Vijf mensen overleden aan het virus.

In Brabant steeg het aantal coronabesmettingen met zeventig (negentien meer dan een dag eerder). Twee mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis en twee mensen overleden in onze provincie aan het virus, zo blijkt uit het coronadashboard.

13.48

Het gebruik van de app CoronaMelder, die moet helpen bij het opsporen van nieuwe coronabesmettingen, moet altijd absoluut vrijwillig en vrij van druk zijn, vindt de Tweede Kamer. Partijen vinden het niet wenselijk als bijvoorbeeld werkgevers oproepen de app wel of juist niet te gebruiken.

13.02

Driekwart van de nieuwe internationale studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven horen in quarantaine te gaan, zijn dat al geweest of zitten momenteel in isolatie. Dat schrijft Cursor, het online magazine van de TU/e. Het gaat om zo'n 595 bachelor- en masterstudenten.

11.36

Tijdens de coronaperiode vonden er in Nederland veel meer incidenten plaats met mensen die verward gedrag vertoonden dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de politie, meldt RTL Nieuws. Door het wegvallen van zorg tijdens de coronaperiode steeg voornamelijk in de maanden mei en juni het aantal incidenten fors. Er waren nog nooit zoveel meldingen als in juni dit jaar. De politie moest die maand 11.048 keer uitrukken.

11.33

Schoolleiders maken zich zorgen over de lessen tijdens het schooljaar dat net is begonnen. Ze vragen zich af of ze wel genoeg leraren hebben om in te zetten, hoe ze zich aan de coronarichtlijnen van de overheid moeten houden en of stages door kunnen gaan. Ook zijn ze bezorgd of het wel gaat lukken om de achterstanden in te lopen die zijn ontstaan toen het onderwijs stillag tijdens de coronacrisis in het voorjaar.

De Inspectie van het Onderwijs heeft eind juni en begin juli gesproken met 898 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden. De bevindingen zijn woensdag naar buiten gebracht.

11.16

Een leerling van het Graaf Engelbrecht in Breda is besmet met het coronavirus. De leerling zit in thuisquarantaine. De besmetting heeft geen gevolgen voor het onderwijs, laat de school weten in een brief aan de ouders.

10.31

Een aantal Brabantse ziekenhuizen doet mee aan een groot onderzoek naar het effect van het BCG-vaccin op het coronavirus. In het onderzoek wordt bekeken of het vaccin tegen tuberculose de kans op infectie met het coronavirus verkleint of dat het de ernst van symptomen vermindert als wel sprake is van een infectie.

09.37

De coronapersconferentie van dinsdag heeft minder kijkers getrokken dan twee weken geleden. Ruim 3,5 miljoen mensen zagen hoe premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid het land bijpraatten over de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus. Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) stemden de meeste mensen, ruim 2,4 miljoen, hun tv op NPO 1 af. De overigen keken via RTL 4 mee. De laatste persconferentie trok zo'n 4 miljoen kijkers.

09.22

In de Tweede Kamer wordt kritisch gereageerd op foto's van de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus die dinsdagavond werden getoond door het SBS-programma Shownieuws. Daarop is te zien hoe de minister zelf de coronaregels overtreedt. Op een van de foto's staat Grapperhaus naast een van zijn gasten, met een arm om haar heen. Op een andere lijkt hij iemand de hand te schudden.

Veel partijen reageerden vorige week, toen vooral de gasten op de bruiloft het niet altijd even nauw leken te nemen met de regels, nog terughoudend. Dat is woensdag anders. Een vergissing maken en even te dicht bij een ander staan, kan ons allemaal overkomen", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Maar handen schudden dat doe je gewoon niet, zeker niet als minister van Justitie. Het was de eerste afspraak die we in maart met zijn allen maakten."

08.43

Poppodium de Effenaar in Eindhoven wordt hard getroffen door de coronacrisis. Meer dan de helft van de medewerkers verliest hun baan. Het gaat om 45 van de 81 medewerkers, schrijft het ED. Het zijn zowel vaste medewerkers als mensen met een tijdelijk contract.

06.30

De rechtbank in Den Haag houdt woensdag een snelrechtzitting voor vier mannen die ervan worden verdacht dat ze tijdens een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag de politie aanvielen. Het gaat om verdachten uit Etten-Leur en Sint-Willebrord en twee mannen uit Den Haag.

Tijdens de betoging op 20 augustus keerde een grote groep mensen zich tegen de politie. Een agent raakte gewond en er werden meerdere arrestaties verricht.

De 33-jarige verdachte uit Etten-Leur wordt ervan verdacht een politiewagen te hebben vernield door zand of grind naar de auto te gooien en te schoppen in de richting van de agenten en het voertuig. De 33-jarige man uit Sint-Willebrord zou onder meer een politieagent hebben bespuugd. De politierechter doet woensdagmiddag direct uitspraak.

06.00

De uitzendbranche wordt dit jaar flink getroffen door de coronacrisis. ABN AMRO verwacht voor die sector een krimp van 12 procent door sluitingen van horeca en winkels. Dat is een grotere klap dan tijdens de financiële crisis in 2009. Toen was sprake van een omzetdaling van 9 procent.

05.00

Uit een enquête van vakbond AOb blijkt dat 87 procent van de leraren die tot een risicogroep behoren gewoon elke dag voor de klas hebben gestaan. Niet zonder angst, zo blijkt uit de resultaten: de bezorgdheid onder docenten voor besmetting is sinds juni flink toegenomen, schrijft Trouw.

03.30 Corona opnieuw centraal in Tweede Kamer

Het coronavirus staat woensdag de hele dag centraal in de Tweede Kamer. Een eerste debat gaat over de wet voor de corona-app, het tweede over de maatregelen om het virus in te dammen. Tijdens dat laatste debat wil de Kamer ook minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de tand voelen over zijn bruiloft waar gasten de coronaregels overtraden.

01.50

Antilichamen tegen het nieuwe coronavirus zijn tot vier maanden in hogere concentraties aanwezig in meer dan 90 procent van de herstelde coronapatiënten in IJsland. Dit wordt gesteld in een studie die dinsdag is verschenen. In eerdere studies werd juist waargenomen dat het aantal antilichamen tegen het longvirus binnen een aantal maanden na het herstel scherp afnam.

Daardoor ontstonden vraagtekens over de eventuele duur van de verhoogde immuniteit na een besmetting.

00.00 Nieuwe foto's van minister Grapperhaus die coronaregels overtreedt

Er zijn opnieuw foto's opgedoken van minister Ferd Grapperhaus die de coronaregels verbreekt. Op de foto's is te zien dat de huwelijksfoto niet het enige moment op zijn bruiloft was waar niet aan het protocol werd gehouden. Dat meldt Shownieuws.

