‘Gesprek met John de Jong was belangrijk voor me’, Philipp Max kijkt uit naar PSV-avontuur

PSV-aanwinst Philipp Max trainde woensdagochtend al mee met de selectie en lijkt er klaar voor om de linksbackpositie in Eindhoven dit seizoen in te nemen. De 26-jarige Duitser legde tijdens de perspresentatie uit waarom hij voor PSV heeft gekozen. "Bij Augsburg heb ik altijd neer de clubs onderin moeten kijken, bij PSV kan ik om de prijzen gaan spelen."

Max sprak voor zijn transfer al eens met PSV-trainer Roger Schmidt en technisch manager John de Jong. Dat waren belangrijke gesprekken voor de linksback. "Een gesprek met John de Jong was doorslaggevend om me in PSV te verdiepen en deze transfer te willen maken. Een aantal dingen kwam voor mij bij elkaar. En de speelstijl waarmee de trainer speelt past goed bij me."

Wie naar het afgelopen seizoen van Max kijkt, valt waarschijnlijk op dat de linkervleugelverdediger op acht doelpunten is geëindigd. "Maar daarvan heb ik er ook een paar gemaakt als aanvaller, hoor", zegt Max in alle eerlijkheid. Toch typeert het wel zijn drang naar voren. "Maar mijn voornaamste taak als verdediger is natuurlijk wel gewoon de nul houden. Zelf doelpunten maken komt daarna pas. Maar ik ga proberen er zo veel als mogelijk te maken."

Eerste buitenlandse avontuur

Het is de eerste keer in de carrière van Max dat hij de stap naar het buitenland maakt. De linksback speelde tot nu toe heel zijn loopbaan bij onze Oosterburen. "Dat is natuurlijk wel een beetje spannend", zegt Max. "Het zal een mooie ervaring worden. In Duitsland ken ik alles en dat is hier natuurlijk niet zo. Gelukkig wonen mijn ouders hier net over de grens. Ik ben echt een familiemens, dus dat vind ik wel prettig."De linksback is ook voornemens om zich aan te passen in Nederland. "Ik ga wel proberen om de taal een beetje onder de knie te krijgen", zegt hij onder meer.