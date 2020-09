Guus Meeuwis trots op nummer 1 in Top 900: 'Maar Danny Vera had ook bovenaan mogen staan'

Guus Meeuwis is de onbetwiste nummer 1 met 'Brabant' vergroot

Het zit erop. De Top 900 op Omroep Brabant radio is afgesloten met de onbetwiste nummer 1: 'Brabant' van Guus Meeuwis. De afgelopen week zijn de 900 mooiste liedjes aller tijden gedraaid op de radio. De lijst was samengesteld door de luisteraars.

Die luisteraar heeft zich flink laten horen. Het regende whatsapp-berichtjes, mailtjes en telefoontjes. "Luisteraars waren dolblij dat we na zes jaar weer terug waren met de Top 900", vertelt presentator Maarten Kortlever. "Het was dan ook een feestje op de radio. De ene plaat nog mooier dan de ander en het schoot alle kanten op. Het was bovenal een Brabantse lijst met bijna 100 Brabantse liedjes."

Guus Meeuwis was ook dit jaar weer de lijstaanvoerder met zijn liedje 'Brabant'. Hij was vervuld met trots. "Toch fijn dat het liedje overeind blijft tussen Queen en Gerard van Maasakkers", zegt Guus. Hij is blij dat het Brabants product het goed doet. "In mijn eigen lijstje zou ik ook Gerard, JW Roy en Björn van der Doelen zetten. Ik hou er van."

Zijn eigen nummer 1 zou Danny Vera zijn: "Ik vind 'Roller coaster' echt een prachtig nummer dus die had ook wel mogen winnen. Maar ik ben blij dat het 'Brabant' is hoor!"

De Top 900 is vanaf nu ook op Spotify terug te vinden. Helaas staan sommige liedjes niet op Spotify dus de lijst is niet helemaal compleet. Daarvoor moet je dan toch echt naar de radio luisteren. En dat kan vanaf zaterdag, want de komende dagen komen de pareltjes uit de lijst nog regelmatig langs. Maarten Kortlever: "Zullen we een afspraak maken voor volgend jaar? Dan is de Top 900 wat ons betreft weer terug!"