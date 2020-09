Grote bosbrand in Chaam onder controle, brandweer bezig met nablussen

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

In de bossen tussen Chaam en Gilze is maandagmiddag rond drie uur een grote bosbrand uitgebroken. Niet veel later was de brand onder controle. De brandweer heeft het over 'een gebied van 100 bij 50 meter dat door de brand verwoest is'. Ondanks de recente droogte is het de eerste bosbrand in een maand.

Ron Vorstermans Geschreven door

Meerdere brandweerkorpsen waren bezig met de bestrijding van het vuur. Rond negen uur is het vuur enkel nog aan het smeulen, meldt de brandweer, die daarom druk bezig is met nablussen. De oorzaak is nog niet bekend.

Wachten op privacy instellingen...

Bosbrand

Het is alweer enige tijd geleden dat er een bosbrand woedde in Brabant. De vorige is een maand geleden. Dat is met name opvallend omdat er in de tussentijd enorme droogte was. Brabant kampte die maand zelfs met een recordlange hittegolf.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot