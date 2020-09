Huurprijzen schieten omhoog, starters trekken aan het kortste eind

Meer vraag dan aanbod van huurhuizen in Eindhoven. vergroot

Breda is de duurste gemeente van Brabant om een huis te huren. Je betaalt in de vrije sector gemiddeld 14,81 euro per vierkante meter per maand. Eindhoven volgt met 14,45 euro, zo blijkt uit de huurmonitor van website Pararius. Als je iets wil huren, moet je dus diep in de buidel tasten en dat zorgt vooral bij jongeren voor problemen.

Deze week werd bekend dat Brabant er drieduizend huizen bij krijgt, met subsidie van het Rijk. Het is de bedoeling van die subsidie is dat er meer huizen komen, maar ook meer betaalbare huizen. En als je een verhuurwebsite opent, is meteen duidelijk waarom.

Kale huurprijs

Een appartementje van 80 vierkante meter aan de Prins Hendrikstraat in Eindhoven kost 1450 euro per maand, kale huurprijs. Of een woonkamer van 25 vierkante meter en een slaapkamer op zolder aan de Hoogstraat voor 1300 euro. En in Breda een verblijf van zo’n 70 vierkante op de Veemarktstraat 1250 euro.

“Dit zijn normale bedragen”, vertelt Martijn van de Laar (23). Hij huurt sinds drie weken een appartement in Tilburg voor ruim 1000 euro. “Ik heb eerst gekeken in Eindhoven en Breda, maar daar kon ik niks vinden. In Breda kwam ik dan weer in een soort studentenhuis terecht. En daar wilde ik juist net weg.”

Martijn van de Laar laat zijn nieuwe paleisje zien:

Flinke hap uit je budget

Als je net aan je carrière zijn dit soort bedragen een flinke hap uit je budget. Het is dan ook niet voor iedereen weggelegd. “Het is alleen voor die het goed voor elkaar hebben”, vertelt Daan Veldkamp. Hij is de buurman van Daan en woont ook sinds drie weken in zijn nieuwe appartement.

“Wij hebben anderhalf jaar gezocht. Maar het was gewoon heel moeilijk. Op een huis in de sociale huursector reageren gewoon 1500 man. Wij hebben ons ingeschreven bij allerlei websites. Aan het eind waren we al 100 euro in de maand kwijt alleen maar aan websites”, vertelt Daan. Hij is dan ook blij dat hij nu eindelijk iets heeft gevonden.