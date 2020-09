Coronanieuws: Medewerkers GGD nu al gebeld voor voorrang bij testen, organisatie vraagt geduld

Foto: BeeldWerkt vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

GGD vraagt geduld, voorrang bepaalde doelgroepen bij coronatesten wordt komende week vormgegeven.

Als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen zijn nieuwe maatregelen nodig, waarschuwt Jaap van Dissel.

Nertsen blijken besmettelijker dan gedacht.

14.46 - Geen corona bij King of the Court

Bij een nieuwe testronde onder alle 76 deelnemers aan het internationale beachvolleybaltoernooi King of the Court in Utrecht is niemand positief getest op het coronavirus. Dat meldde de organisatie, die donderdag nog de Zwitser Quentin MÚtral en de Tsjech David Schweiner uit het toernooi verwijderde nadat die wel besmet waren gebleken bij een testronde kort voor aanvang van het toernooi.

13.02 - Nertsen besmettelijker dan gedacht

Er zijn zeker 66 medewerkers en familieleden besmet geraakt bij uitbraken op nertsenfokkerijen. Dat is 68 procent van het totaal aantal geteste personen op de fokkerijen, blijkt uit een uitgebreid Nederlands onderzoek naar de uitbraak op zestien fokkerijen. De NOS schrijft hierover. Zeker in een aantal gevallen is het virus overgedragen van nerts op mens. De uitbraak op nertsenfokkerijen is daarmee heftiger dan gedacht. Het onderzoek werd begin deze maand gepubliceerd op een website voor biowetenschappen.

12.25 - IJshockeyers besmet

Drie ijshockeyers van Eindhoven Kemphanen, dat uitkomt in de eerste divisie, zijn besmet met het coronavirus. Daarop heeft de ijshockeybond besloten de oefenwedstrijd tussen de Kemphanen en Zoetermeer Panters af te gelasten. Dit duel zou eigenlijk deze zaterdagavond plaatsvinden. De besmettingen kwamen aan het licht na een contactonderzoek van de GGD. De drie spelers zijn vervolgens in quarantaine gegaan.

10.00 - GGD vraagt om geduld

Op verzoek van minister Hugo de Jonge gaan de GGD’en bij coronatesten voorrang geven aan bepaalde beroepsgroepen. Het gaat om onderwijspersoneel en zorgmedewerkers. GGD GHOR Nederland laat weten dat medewerkers nu al gebeld worden om voorrang te krijgen, maar de organisatie vraagt 'nog heel even geduld'. De GGD’en gaan de uitvoering van dit beleid komende week vormgeven.

09.54 - Minder vertrouwen in Grapperhaus

Het schenden van coronaregels op de bruiloft van justitieminister Ferd Grapperhaus heeft het vertrouwen in hem aangetast. Dat komt naar voren in een onderzoek van I&O Research. Volgens een enquête in de aanloop naar Prinsjesdag lag zijn waarderingscijfer als lid van het kabinet steeds rond de 6, maar daalde dat na zijn bruiloft naar 5,2. Daarmee is hij de laagst gewaardeerde minister, stelt het onderzoeksbureau na raadpleging van ruim tweeduizend mensen.

05.32 - Mogelijk nieuwe regionale maatregelen

Als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen, zijn nieuwe maatregelen nodig, waarschuwt Jaap van Dissel directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM in het AD. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg vrijdag met 1270. Dat komt neer op 7,3 positief geteste mensen op elke 100.000 inwoners. Voor het eerst sinds 17 april komt het aantal besmettingen boven de zogenoemde signaalwaarde uit.

03.30 - Eredivisie start weer

Ruim een halfjaar na de laatste wedstrijd in het - vanwege het coronavirus - afgebroken voetbalseizoen 2019-2020 gaat de eredivisie zaterdag weer van start. De hoogste Nederlandse voetbalcompetitie begint in Friesland met de wedstrijd tussen Willem II en sc Heerenveen. Het was de bedoeling dat de eredivisie zaterdagmiddag al zou starten met het duel tussen FC Utrecht en AZ, maar vanwege de Europese verplichtingen van AZ is die wedstrijd uitgesteld.

03.30 - Open Monumentendag coronastijl

Dit weekend openen meer dan 2500 monumenten hun deuren voor de 34e editie van Open Monumentendag. Vanwege het coronavirus ziet de dag er ietwat anders uit dan gebruikelijk. Bezoekers kunnen op de website van de organisatie kijken welke monumenten fysiek of digitaal geopend zijn. Kastelen, boerderijen en musea, maar ook molens, woonhuizen en industriële erfgoedlocaties zoals monumentale sluizen doen mee. Mensen wordt gevraagd te reserveren.

02.02 - Restaurant dicht door besmettingen

De Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft met onmiddellijke ingang restaurant 't Waaltje in Heerjansdam voor twee weken gesloten. Het aantal besmettingen gelinkt aan de horecagelegenheid is de afgelopen dagen opgelopen naar zestien.

01.59 - Extra geld voor investeringen

Het kabinet sprokkelt nog meer geld bijeen voor investeringen die Nederland uit de coronacrisis moeten helpen. Het gaat om twee miljard euro die versneld gestoken wordt in zaken als onderhoud aan spoor, bruggen, wegen en waterwegen, de verduurzaming van rijksgebouwen en defensie.