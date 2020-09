Er is geen oorzaak gevonden voor de grote brand in de Deurnese Peel

Er werden dagenlang blushelikopters ingezet. (Foto: Rob Engelaar & Luchtmacht) vergroot

Er is geen oorzaak gevonden voor de grote brand die in april dagenlang woedde in de Deurnese Peel. Dat staat in het onderzoek van de brandweer en het Instituut Fysieke Veiligheid in opdracht van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost dat woensdag naar buiten is gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

In het gebied waar de brand ontstond is een stukje glas gevonden, maar de onderzoekers sluiten uit dat dit het vuur heeft doen ontbranden. Door de vegetatie die ter plekke aanwezig was, is de mogelijkheid beperkt dat er zonlicht op het glas kon schijnen.

"Dit staat dan nog los van de vraag of zonlicht in combinatie met het stukje glas überhaupt voor de ontsteking van deze natuurbrand heeft kunnen zorgen, temeer daar het stukje glas niet in de juiste positie ten opzichte van de zon is aangetroffen", schrijven de onderzoekers.

Het glas kan door de brand of de bestrijding ervan zijn verplaatst, maar dat is volgens hen niet vast te stellen. Er zijn geen andere mogelijke oorzaken in het gebied aangetroffen, waardoor de brandoorzaak niet is vast te stellen.

Anders dan normale natuurbranden

De brand ontwikkelde zich heel anders dan 'normale' natuurbranden. Volgens de onderzoekers is de wijze waarop de Deunese Peel is aangelegd daar een belangrijke oorzaak van.

"De unieke inrichting van het gebied, met vlaktes die door watergangen worden onderbroken en onderling verbonden zijn door stukken grond van enkele meters breed, heeft er mede voor gezorgd dat de brand een afwijkende branduitbreiding heeft vertoond ten opzichte van die van andere natuurbranden met niet onderbroken vlaktes.

Dit heeft, samen met de afwijkende vegetatie een grote bijdrage geleverd aan het afwijkend brandgedrag ten opzichte van natuurbranden in andere type gebieden", staat in het rapport. Delen van het gebied waren moeilijk toegankelijk waardoor de brandweer er lastig bij kon komen en het verkrijgen van overzicht moeilijk was.

Aanhoudende droogte

Ook was het al lange tijd droog in het gebied, waaide het flink en zorgde de aanwezigheid van grote hoeveelheden droge, afgestorven adelaarsvarens voor extra brandstof voor het vuur. In totaal worden drie onderzoeken uitgevoerd naar de brand.

Het tweede onderzoek is een beleidsevaluatie, het derde betreft een onderzoek naar de relatie tussen brandveiligheid en natuurbeheer. De uitkomsten van de laatste twee worden in november verwacht. De brand in de Deurnese Peel verwoestte zo'n 800 van de in totaal 1000 hectare natuurgebied.

Wie te dicht bij de vuurzee woonde, moest tijdelijk het huis verlaten. In de weken daarna bleef het vuur ondergronds doorsmeulen, en laaide her en der geregeld op.

Lees meer over de grote brand in de Deurnese Peel: