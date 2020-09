Actie van Animal Rebellion bij het provinciehuis, twee dierenactivisten van het dak gehaald

Wachten op privacy instellingen... Foto: Bart Meesters / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Dierenactivisten voerden vrijdagochtend actie bij het provinciehuis in Den Bosch. Het ging om actievoerders van Animal Rebellion.

Dierenactivisten voerden vrijdagochtend actie bij het provinciehuis in Den Bosch. Het ging om actievoerders van Animal Rebellion. Twee activisten hadden zich op het dak boven de hoofdingang van het provinciehuis verschanst. Zij zijn door de politie opgepakt voor 'baldadigheid'. De actievoerders wilden met hun actie aandacht vragen voor de klimaat- en gezondheidsproblemen in de provincie en daarbuiten.



Rond halfnegen werd de eerste activist opgepakt en met een hoogwerker van het dak gehaald en in een politiebusje gezet. Snel daarna kwam de tweede actievoerder in de hoogwerker naar beneden, zittend op zijn knieën met zijn handen op zijn rug. Er verzamelden zo'n twintig actievoerders bij het provinciehuis. Daar was sinds een uur of acht veel politie op de been. Ze werden bijgestaan door de brandweer met onder meer een hoogwerker.

'Geen gewenste situatie'

De politie noemde de activisten op het dak 'geen gewenste situatie'. "Het is best hoog en dus een riskante onderneming", zei een woordvoerder. Behalve op het dak, stonden er ook actievoerders op de grond bij de hoofdingang. Ze hadden spandoeken met onder meer de teksten 'De provincie heeft schijt aan Brabant' en 'Fijnstof is niet fijn, is niet tof'.

Animal Rebellion Nederland eist dat de provincie Brabant de ecologische en klimaatnoodtoestand afkondigt, zo gaven de actievoerders aan. Ze achten deze eis niet ingewilligd tenzij gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes, erkent dat de veehouderij de grootste bijdrage levert aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en luchtvervuiling door stikstof en fijnstof, stelde de groep in een verklaring.

Boodschap activisten

De politiek in Brabant stelt volgens de activisten de economische belangen van de veehouderij boven die van burgers. Ook is er te weinig aandacht voor het klimaat. "We zijn absoluut niet tegen boeren", gaf een activist bij het provinciehuis aan. "We vinden dat de politiek de boeren betere handvatten moet geven. We willen een systeem waar mensen, dieren en boeren van profiteren." Rond half tien werd het weer rustig bij het provinciehuis.

Tegen de actievoerders die voor het provinciehuis stonden, trad de politie niet op. "Mits ze zich aan de afspraken houden en de openbare rust niet verstoren", aldus een woordvoerder. Op social media kondigt Animal Rebellion voor de komende dagen meer acties aan in Brabant.

