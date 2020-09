Besmette ouder bezocht informatieavond van school

Foto: Google Maps vergroot

Een ouder die eerder een informatieavond op basisschool De Brembocht in Veldhoven bezocht, is met corona besmet. Dat laat de school weten aan de ouders van de leerlingen in groep 6 en 7.

Malini Witlox Geschreven door

De kinderen van de ouder zijn zodra de uitslag van de test binnen was, naar huis gegaan. De school heeft contact gezocht met de GGD.

Er zal -indien nodig- een contactonderzoek gedaan worden onder ouders die de informatieavond ook hebben bezocht en nauw contact hadden met de besmette ouder. Het gaat dan om contact dat minstens 15 minuten duurde, binnen 1,5 meter.